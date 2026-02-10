中台灣燈會15日登場 13處停車場、5,600車位備戰賞燈人潮
2026中台灣燈會將於2月15日至3月3日在水湳中央公園登場，因應活動期間可觀的賞燈人潮，台中市政府交通局完成交通疏運與管制規劃，整合即時停車查詢、免費接駁專車與道路管制措施，並呼籲民眾多加利用大眾運輸，降低交通壅塞。
交通局長葉昭甫指出，燈會期間將於西屯區敦化路二段、僑大八街等會場周邊道路實施交通管制，並完成車流與人流分流動線規劃，同時建置「2026中台灣燈會即時交通網」，民眾可透過掃描QR Code或線上查詢，即時掌握停車場剩餘車位並導航前往，減少繞行找車位的時間。
停車規劃方面，會場周邊共設置13處停車場，包括經貿6、經貿8、中央公園南、北側，以及創研26、創研21等地點，合計提供超過5,600格汽車停車位與6,200格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區，步行即可抵達會場，便利機車族賞燈。燈會期間YouBike站點「敦化凱旋路口」及「自我體驗區（僑大八街）」將暫停營運，其餘站點已加強車輛調度，鼓勵民眾多利用公共運輸工具前往賞燈。
交通局表示，民眾可先透過即時交通網查詢停車資訊，若周邊停車場已滿，建議改搭大眾運輸，燈會假日期間將規劃「市府線」及「松竹線」2條免費接駁專車，往會場方向自下午4時30分至晚間9時30分，離場方向自下午5時30分至晚間10時30分，班距約15至20分鐘，採坐滿即發車，提升接駁效率。
平日賞燈民眾則可搭乘多條公車路線行經會場周邊，包括綠4（含延）、6、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等，共22條路線；台中市民搭乘公車可享雙十公車優惠，需記得攜帶電子票證。
配合燈會人潮與接駁動線，敦化路二段、啟航路、經貿二路、啟航一路、啟航東路及僑大八街等路段，活動期間將禁止一般車輛通行；凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街及凱旋東路則規劃為臨時機車停車區，請用路人依現場標示與交管人員指揮行駛。
