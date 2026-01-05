中台灣燈會2/15登場 盧秀燕：「姆明」伴市民過馬年
【記者陳世長台中報導】2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園隆重登場!台中市長盧秀燕（5）日主持記者會，正式揭曉今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。盧市長表示，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明80週年，亦為農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取自 ”Moving on” 的諧音結合姆明(Moomin)的角色形象，祝福大家在新的一年幸福加碼、同心前行！
市長盧秀燕表示，台中許多大型節慶活動與人氣IP合作，今年燈會選擇來自芬蘭的「姆明一族(The Moomins)」IP有三個原因，首先是根據聯合國《2025年世界幸福報告》，芬蘭連續第八年獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福的連結；二來姆明是住在森林裡的小生物，故事場景非常扣合台中中央公園美麗且多樣的地景；最後，姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中也將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會！
市府觀旅局指出，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展，市府團隊致力打造台中為「慶典城市」，以媲美台灣燈會的超高規格籌辦中台灣燈會，跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝，誠摯邀請全國民眾安排過年期間來台中賞燈，在極光下許願，找到屬於自己的「幸福蜜馬」，為新年寫下最甜蜜的開場白！
觀旅局長陳美秀說明，除了豐富多彩的燈區設計，超萌的「姆明(Moomin)」小提燈也是一大亮點。台中作為「自行車之都」，擁有后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、綠空廊道等多條自行車道，響應馬年的到來，今年小提燈也特別融入鐵馬的元素，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈！
今日記者會，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、市議員劉士州、邱愛珊、觀旅局長陳美秀、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、教育局長蔣偉民、農業局長李逸安、都發局長李正偉、警察局長吳敬田、地政局長曾國鈞、法制局長李善植、地稅局長沈政安、人事處長陳月春、原民會主委楊馨怡共襄盛舉。
