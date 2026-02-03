中台灣燈會2/15起登場 跨界合作IP姆明一族

（中央社記者郝雪卿台中3日電）中台灣燈會15日小年夜當天開幕，這次跨界合作經典IP「姆明一族」，台中市長盧秀燕今天說，將研擬姓名含「姆」字者可以抽獎增加樂趣，但提醒民眾不需要為抽獎改名。

中台灣燈會今年首度提前在春節連假期間舉辦，台中市觀光旅遊局長陳美秀今天在市政會議中針對中台灣燈會進行專案報告，說明今年燈會首度提前至春節連假期間在水湳中央公園登場，2月15日至3月3日的展期間，只有16日除夕當天休展。

盧秀燕會中表示，這次燈會選擇與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，芬蘭多次被評選為幸福國度，與台中打造幸福城市的施政目標高度契合；加上MOOMIN諧音「MOVING ON」，象徵馬年持續向前、勇敢前行的正向力量。

盧秀燕指出，中央公園展區廣達15公頃，是全台單一場域最大的地方型燈會，建議民眾可安排於台中住宿兩晚，悠閒賞燈，白天還可順遊台中綠美圖、台中國際會展中心、逢甲夜市，以及姆明一族在台中的城市打卡點，深度體驗台中之美，歡迎大家來台中尋找幸福。

盧秀燕認為，過年也要拚經濟，歡迎業者一起行銷中台灣燈會，例如連鎖咖啡85度C就使用中台灣燈會的意象做為飲料外包裝，大家可以一起過年拚經濟。市府也在好幾個地點設置姆明一族裝置，已有不少民眾在網路貼出遇見幸福跟姆明的打卡照，拍照愈多，幸福愈多。

盧秀燕也建議主辦單位觀旅局說，研擬針對姓名中有「姆」字者，可以參加抽獎，給予獎勵的活動，具體辦法等研擬後再對外公布，但獎品小一點，她不希望有人為了參加抽獎而改名，只是要為活動增加一點樂趣。（編輯：李淑華）1150203