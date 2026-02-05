中台灣燈會2/7發送「姆明小提燈」 名字有「姆」、「明」還可抽限量周邊

台中市 / 武廷融 綜合報導

2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，台中市政府觀光旅遊局今(5)日也宣布特別推出趣味互動活動「全台找『姆』『明』」，即日起至2月12日，只要本名中有「姆」或「明」，並到「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言，就有機會抽中「姆明吊飾」或「姆明小提燈」，共100名幸運得主。

觀旅局長陳美秀指出，適逢農曆馬年，中台灣燈會將於2月15日（小年夜）在台中市中央公園正式點燈，展期至3月3日（元宵節），僅除夕休展。今年特別攜手Rights and Brands Asia（RBA）引進80週年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」，巧妙結合「Moving on」的諧音與姆明角色意象，以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題。

廣告 廣告

觀旅局表示，2月7日將於中央公園推出第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場限量發送1,000盞小提燈。民眾只要拍下台中任一處姆明裝置，並分享至個人社群平台（如FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，當日下午14時30分起於「台中市中央公園—河畔奇航」展區排隊，15時起即可兌換小提燈1盞，每人限領1盞，送完為止，想搶先收藏的民眾務必把握機會。

另外還有「全台找『姆』『明』」活動，即日起至2月12日止，本名中有「姆」或「明」的民眾，只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中台灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」或「姆明小提燈」，共100名幸運得主，邀請全台「姆」「明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。

原始連結







更多華視新聞報導

台中燈會IP「姆明」掀議 綠：怎不用歐米馬？ 藍：豐富多元

桃園抽獎活動「同1人中2大獎」 經發局回應：純屬個人運氣極佳

全民普發1萬上路 銀行推出加碼抽獎、回饋活動一次看

