中台灣燈會7大展區搶先亮相姆明一族

▲中台灣燈會於昨（5）晚於中央公園舉辦開箱記者會，搶先亮相7大展區，以全台唯一60公尺寬童話故事場景搭配機械動態氣偶，華麗再現世界級奇觀的「極光下的姆明谷」主燈秀。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】中台灣燈會開幕倒數10天，台中市副市長鄭照新昨（5）晚於中央公園主持開箱記者會，搶先亮相7大展區並與芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）同場欣賞以「全台唯一60公尺寬童話故事場景」搭配「全台首創機械動態氣偶」，華麗再現世界級奇觀的「極光下的姆明谷」主燈秀，近期還在佈展中就在網路社群上引起熱烈討論，昨晚開箱現場更是圍滿群眾一睹主燈秀的風采。

▲中台灣燈會燈會由五大局處參與佈展打造精彩展區。（記者廖美雅翻攝）

鄭副市長表示，中台灣燈會自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，展期16天期間僅除夕休展。與全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，巧妙取用”Moving on”的諧音與姆明(Moomin)的角色形象，打照以姆明一族為主角的展區。主燈區「極光下的姆明谷」以有著紅瓦屋頂、藍莓色外牆的15公尺高「姆明家」為視覺焦點，述說親友間彼此相愛、互相接納的暖心敘事，技術上更突破以往IP氣偶只能靜態觀賞的框架，結合動態機械科技，讓氣偶搭乘環形軌道列車穿梭於樹林山谷間，搭配如蝴蝶飛舞的高空綢吊專業舞者，輔以彩雷、煙霧呈現漫天極光的效果，加上特效泡泡帶來的驚喜，全方位營造出這場洋溢著希望與幸福的夢幻極光秀。

▲中台灣燈會與全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作。（記者廖美雅拍攝）

芬蘭代表羅瑞表示，很高興能在台中看見熟悉的姆明一族（The Moomins），現場展區內容豐富且具特色，非常期待開幕！姆明可以說是芬蘭的文化大使。在台中看到姆明一族（The Moomins）融入到這些夢幻的燈光與展演，我覺得非常溫暖，也很開心能在這裡，和大家一起迎接嶄新的一年！

中台灣燈會跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，除了由觀旅局運用IP營造出「極光下的姆明谷」外，還有16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，以及姆明一族悠閒徜徉大自然的「露營時光」。而為接軌在地文化、傳承花燈工藝之美，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等4大展區。

▲河畔奇航的「划船姆明」。（記者廖美雅拍攝）

觀旅局表示2月7日第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於中央公園再送出1,000盞小提燈，即日起只要拍下台中任一處的姆明，分享於自身社群（如FB、IG、Threads），或 LINE 轉傳給親朋好友，2月7日來到「台中市中央公園—河畔奇航」展區即可兌換姆明小提燈1盞，當天14:30開放排隊、15:00開始領取，每人限領1盞，發完為止。