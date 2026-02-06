中台灣燈會7大展區搶先亮相 「極光下的姆明谷」主燈超吸睛

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】中台灣燈會開幕倒數10天，台中市副市長鄭照新昨（5）晚於中央公園主持開箱記者會，搶先亮相7大展區，最大亮點是與芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）同場欣賞以「全台唯一60公尺寬童話故事場景」搭配「全台首創機械動態氣偶」，華麗再現世界級奇觀的「極光下的姆明谷」主燈秀，近期還在佈展中就在網路社群上引起熱烈討論，昨晚開箱現場更是圍滿群眾一睹主燈秀的風采，震撼的聲光效果博得滿堂彩！

▲鄭照新副市長與食尚玩家直播。

鄭照新表示，中台灣燈會自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，展期16天期間僅除夕休展。適逢農曆生肖馬年即將到來，為讓傳統藝文節慶邁向國際，中台灣燈會今年特別與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，巧妙取用”Moving on”的諧音與姆明(Moomin)的角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打照以姆明一族為主角的展區。

主燈區「極光下的姆明谷」以有著紅瓦屋頂、藍莓色外牆的15公尺高「姆明家」為視覺焦點，述說親友間彼此相愛、互相接納的暖心敘事，技術上更突破以往IP氣偶只能靜態觀賞的框架，結合動態機械科技，讓氣偶搭乘環形軌道列車穿梭於樹林山谷間，搭配如蝴蝶飛舞的高空綢吊專業舞者，輔以彩雷、煙霧呈現漫天極光的效果，加上特效泡泡帶來的驚喜，全方位營造出這場洋溢著希望與幸福的夢幻極光秀。

芬蘭代表羅瑞表示，很高興能在台中看見熟悉的姆明一族（The Moomins），現場展區內容豐富且具特色，非常期待開幕！芬蘭連續八年被選為全世界最幸福的國家，再次與幸福宜居的城市台中連結，共同讓彼此交流更進一步。姆明誕生在一個世界動盪的年代，它所描繪的，其實是一個關於「愛、勇氣、包容」，還有「尊重自然」的故事世界。這些價值，在不同的時代、不同的地方，都能給人一種被理解、被陪伴的感覺，可以說是芬蘭的文化大使。在台中看到姆明一族（The Moomins）融入到這些夢幻的燈光與展演，我覺得非常溫暖，也很開心能在這裡，和大家一起迎接嶄新的一年！

鄭照新補充，中台灣燈會作為全台最大的單一場域地方型燈會，跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區，除了由觀旅局運用IP營造出「極光下的姆明谷」外，喜歡姆明的朋友也不可錯過16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，以及姆明一族悠閒徜徉大自然的「露營時光」。而為接軌在地文化、傳承花燈工藝之美，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等4大展區，則緊扣著台中的城市施政理念與永續發展實踐，攜手打造既在地、又國際，專屬台中Style的新世代燈會，誠摯邀請全國民眾及國內外遊客提前安排過年期間來台中賞燈，在極光下許願，找到屬於自己的「幸福蜜馬」！

市府觀旅局指出，中台灣燈會IP「姆明一族（The Moomins）」的魅力席捲全台、熱度持續升溫，來到台中許多地方都能發現他們的可愛身影，除了台中市民廣場21公尺高、全台最大的「巨型姆明」，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族驚喜現身，一起讓療癒系童話角色融入城市日常，也讓全城持續散發著「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」的溫暖氛圍！

觀旅局表示，中台灣燈會未演先轟動，不僅台中多處姆明氣偶與裝置物人氣直升，可愛又應景的「姆明小提燈」也成了話題新寵，這週六（2月7日）第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於中央公園再送出1,000盞小提燈，即日起只要拍下台中任一處的姆明，分享於自身社群（如FB、IG、Threads），或 LINE 轉傳給親朋好友，2月7日來到「台中市中央公園—河畔奇航」展區即可兌換姆明小提燈1盞，當天14:30開放排隊、15:00開始領取，每人限領1盞，發完為止，想先入手的朋友請把握機會喔！