中台灣燈會IP亮相! 21公尺高"巨型姆明"超吸睛

2026中台灣燈會，將在2月15日登場，台中市府今年和人氣IP"姆明一族"合作，除了有七大展區，在市民廣場還有高達21米的"巨型姆明"裝置搶先亮相，另外小提燈也以"姆明"融合鐵馬元素，萌度破表。





21公尺高的"巨型姆明"，圓滾滾大眼睛，圍著藍色圍巾，坐落在台中市民廣場，草皮正中央，超萌模樣，吸引民眾目光。

今年中台灣燈會，以"幸福蜜馬台中MOOMINON"為主題，找來人氣角色"姆明"，也就是大家熟悉的嚕嚕米，做為策展主題。





除了市民廣場的巨型姆明，在台中公園、火車站等地，也能看到姆明特色裝置，就連小提燈也藏有小巧思，響應馬年到來，加上台中市擁有綠空廊道、后豐鐵馬道多條自行車道，小提燈特地加入了鐵馬元素，可愛度破表。中台灣燈會，將在2月15日點燈，超萌IP和小提燈搶先亮相，期盼能夠掀起話題，吸引目光，帶動觀光人潮。





