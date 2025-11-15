中台灣產業創新研發聯合成果 帶動地方產業發展

（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）114年度中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展今天在雲林縣登場，經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，中部9縣市20年來已推出近3000件補助案，帶動地方產業發展。

這次成果展邀集雲林縣、台中市等9縣市、27家SBIR優秀廠商共同參與，透過商品展示與展攤互動，呈現各地企業在研發創新及產品升級上的豐碩成果。李冠志、雲林縣長張麗善，以及各縣市政府代表共同主持啟動儀式。

廣告 廣告

李冠志致詞表示，SBIR是鼓勵中小型企業創新研發的補助機制，中部9縣市過去20年來已推出近3000件補助案，當中不乏數位轉型，運用AI人工智慧、節能減碳，符合通路布建、品牌以及相關包裝材質研發創新案例，對於帶動地方產業發展非常重要。

「中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好」，李冠志說，經濟部將透過行銷平台，持續提供雲林以及中部優質企業、創新研發案例相關協助，創造更好成績。

張麗善表示，這次成果展更展現地方政府共同推動產業轉型、智慧創新、在地永續的決心。同時勉勵企業，在競爭激烈的環境中，持續投入研發創新，強化企業體質、掌握新商機、提升競爭力，攜手打造更具韌性的地方產業生態系。

現場規劃各縣市成果展示專區，展出近年SBIR計畫在地方產業升級、數位轉型、綠色製造、智慧農業及文化創意等領域成績，讓民眾能體驗各地企業的創新魅力，並進一步了解地方產業研發的具體成果。（編輯：謝雅竹）1141115