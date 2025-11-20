中台灣知名建商「豐裕景觀」停業！ 建案淪法拍

以台中、彰化為主要營運範圍的豐裕景觀股份有限公司因財務狀況惡化宣布停業，旗下多筆資產陸續遭到法拍，其中位於彰化縣竹塘鄉的未完工透天建案，近期將以底價2604萬8千元進入法拍程序，預計12月9日進行第三拍。

中部建商豐裕景觀停業收場，竹塘透天建案蓋到一半淪法拍。（示意圖／取自pexels）

豐裕景觀股份有限公司成立於2011年，創辦人張姓負責人原本從事景觀與室內設計相關工作。張姓負責人曾回母校演講分享創業經驗，透露自己第一次設計的案件為知名迴轉壽司店面個案。他在演講中提到，因覺得「員工辛苦的代價往往與所得的薪資不成正比」，於是決定創立豐裕景觀股份有限公司，創業初期資金只有200萬元。

然而，在市場變動快速、資金壓力沉重的環境下，該公司仍在13年後於2024年宣布停業。根據法院判決書，由於公司及負責人未清償債務，其名下多筆資產近期陸續遭到拍賣。名下位於彰化北斗鎮的透天住宅以656萬元拍定，台中市大肚區的29年透天也以1343萬元拍出。

位於彰化縣竹塘鄉的建案「囍塘」。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

此次進入法拍程序的竹塘建案為連棟電梯透天，位於福田路上，屬於鄉村區乙種建築用地。據法院筆錄揭示，該建案主體結構已經完成，內部設有電梯井但尚未安裝電梯，屬於未完工狀態。

據了解，該案名為「囍塘」，原售價落在1500萬元左右，但實登資料並未顯示交易紀錄。業界人士指出，未完工的建案通常需要買方自行承擔後續的裝修、驗收以及完工風險，門檻較高。外界正高度關注，這項法拍標的是否會吸引看好區域發展的投資客，或是能接受自行完成裝修的自住族進場競標承接。

