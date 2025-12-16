中台灣知名角頭郭平輝癌逝 曾造假「新聞亮槍錄影帶」案震驚社會

社會中心／台中報導

中部角頭郭平輝曾教唆小弟周政保亮槍拍恐嚇影片，多年前周政保還曾經要選民代。（圖／資料照）

中部知名角頭人士郭平輝，曾在18 年前震驚社會的 TVBS「亮槍錄影帶」假新聞事件，近年來行事低調，擔任宮廟主委，近日傳出因病離世，享壽 65 歲。由於郭平輝生前政商關係良好，人脈廣闊，本月 29 日在台中殯儀館景福廳舉行。

郭平輝的黑道生平中，最為人所熟知的是 18 年前震驚臺灣社會的 TVBS「亮槍錄影帶」假新聞事件。該事件起因於 2007 年 3 月間，台中市接連發生多起槍擊案，導火線為郭平輝與其結拜大哥劉瑞榮之間的江湖恩怨。郭平輝不僅住家及旗下娛樂場所遭到槍擊，自己與友人也因此受傷。

為了反擊，郭平輝策劃了一場震驚社會的「宣戰」行動。他教唆黑幫份子周政保於南投縣一家汽車旅館內自拍恐嚇影片，鏡頭前公然展示 M16 步槍及各式手槍，並做出拉滑套的威嚇動作。更令人譁然的是，該影片竟是由當時擔任 TVBS記者的史鎮康協助拍攝，並透過電視台新聞播出，嚴重違反新聞倫理。

事發後，多名電視臺高層主管引咎辭職，史鎮康也因此離開新聞界，而全案幕後主謀最終被鎖定為郭平輝。周政保落網後，檢警隨即追查出郭平輝為主使者，並於同年 7 月將其逮捕歸案。郭平輝坦承主導此案，最終被法院判處有期徒刑 2 年。

郭平輝在服刑期滿後，逐漸淡出江湖第一線，近年來轉趨低調，於台中當地擔任宮廟主委，並積極投入公益活動，多次代表廟方捐贈愛心物資。然而，其江湖背景的恩怨並未完全平息。去年，一名張姓男子假借到宮廟當志工名義接近郭平輝，隨後近距離朝其腿部連開兩槍，雖無生命危險，但顯示其人生安全仍備受威脅。

不幸的是，據家屬透露，郭平輝於今年 9 月被診斷出罹患腫瘤，經過數月治療後，於本月 13 日不敵病魔辭世。靈堂目前已設置於禮儀社，個人告別式將於29日舉辦。

