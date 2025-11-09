中台灣農業盛會登場 花開三盛事亮相新社花海

中台灣農業行銷展售會，打卡必拍四米高巨型蔬果牆 。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

中台灣八縣市攜手推動的「二0二五中台灣農業行銷展售會」，台中市主辦，於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃登場。台中市政府農業局九日表示，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，推出兩大創意裝置藝術—「台中領鮮–巨型蔬果打卡牆」與「台中領鮮–開箱禮物盒」，藝術視角詮釋農業美學。

農業局說明，展售會以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為願景，邀集中台灣八縣市共同打造七大主題展館，展現從蔬果、花卉、茶品、咖啡到加工品的多樣風貌。其中「台中領鮮館」外牆及其斜對側特別策劃兩座大型裝置藝術，創意手法結合地方農產特色，參觀民眾在拍照打卡之餘，農業創新與設計結合的力量。

廣告 廣告

首座亮點為高達四公尺的「台中領鮮–巨型蔬果打卡牆」，以「中台灣豐收」為主題，運用真實蔬果與根莖作物搭配木作層架設計，打造立體繽紛的視覺景觀。整體造型象徵農業的豐盛與活力，呼應花海主題，為展區遊客爭相合影的熱門打卡點。

另一座藝術裝置以「台中領鮮－開箱禮物盒」為主題，設計概念源自「大台中產區優質伴手禮」，外觀採斜角禮盒蓋結合座立式禮盒本體造型，象徵「打開優質台中，新鮮驚喜連連」的意象。整體視覺融合橘、白、綠三色調，結合「台中領鮮」品牌圖像與植栽元素，展現台中新鮮農產與幸福生活的完美融合。

展區內規劃農特產品展售市集，提供農民交流與銷售平台，安排現場表演、DIY手作、農產試吃及集點抽好禮等活動。