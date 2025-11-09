中台灣農業行銷展售會 盛大登場

開幕首日農業局代理局長李逸安及啟動典禮主持人與巨大蔬果打卡牆合影。

由中台灣八縣市攜手推動的「2025中台灣農業行銷展售會」，今年輪由台中市主辦，並於8日至30日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃盛大登場。台中市政府農業局表示，活動不僅結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，更推出兩大創意裝置藝術︱「台中領鮮―巨型蔬果打卡牆」與「台中領鮮―開箱禮物盒」，以藝術視角詮釋農業美學，成為展區最吸睛的焦點。

農業局表示，今年展售會以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為願景，邀集中台灣八縣市共同打造七大主題展館，展現從蔬果、花卉、茶品、咖啡到加工品的多樣風貌。其中，首座亮點為高達4公尺的「台中領鮮―巨型蔬果打卡牆」，以「中台灣豐收」為主題，運用真實蔬果與根莖作物搭配木作層架設計，打造立體繽紛的視覺景觀。整體造型象徵農業的豐盛與活力，不僅呼應花海主題，也成為展區遊客爭相合影的熱門打卡點。

另一座藝術裝置以「台中領鮮－開箱禮物盒」為主題，設計概念源自「大台中產區優質伴手禮」，外觀採斜角禮盒蓋結合座立式禮盒本體造型，象徵「打開優質台中，新鮮驚喜連連」的意象。整體視覺融合橘、白、綠三色調，並結合「台中領鮮」品牌圖像與植栽元素，展現台中新鮮農產與幸福生活的完美融合。

農業局表示，兩座裝置藝術不僅為展售會增添藝術氛圍，更展現農業品牌年輕化與形象化的推廣方向。展期期間，民眾可前往現場拍照打卡，除可參與打卡抽獎活動外，亦能體驗農業結合創意設計的跨界魅力。

此外，展區內也規劃農特產品展售市集，提供農民交流與銷售平台，並安排現場表演、DIY手作、農產試吃及集點抽好禮等活動，讓參觀民眾在花海美景與蔬果芬芳中體驗中台灣農業的多元魅力。