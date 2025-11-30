中台灣農銷展售會落幕 交棒南投

「2025中台灣農業行銷展售會」展期23天人潮不斷，展現中台灣八縣市攜手合作的能量。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

「二０二五中台灣農業行銷展售會」三十日畫下完美句點，台中市農業局將象徵責任與傳承的活動大旗交接給舉辦「二０二六中台灣農業行銷展售會」的南投縣政府。

中市農業局表示，今年展售會以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」為主題，集結台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣及新竹市共同參與，透過主題展館、農特產市集及豐富活動，呈現中台灣農業的多元風貌與創新成果。吸引各地民眾前來體驗，為中台灣農產品創造高度曝光與行銷效益。

廣告 廣告

各縣市政府、農民團體、在地小農與夥伴們的共同投入；全國民眾的熱情參與，中台灣農產品的優質與獨特性被更多人看見。

明年由南投縣政府主辦的展售會延續熱度，深化農業永續與品牌行銷，打造更多嶄新亮點，邀請民眾明年再次以行動支持台灣農業。

交棒儀式由台中市政府農業局長李逸安、南投縣政府農業處長蘇瑞祥、農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊，以及南投縣政府文化局副局長李玉蘭等出席。