「中台灣首長會議」8首長攜手合作互相支援

【記者林玉芬/南投報導】中台灣區域治理平台首長會議，12日在嘉義市舉行，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、彰化縣副縣長周傑等八縣市首長齊聚一堂，見證嘉義市建城320+1活動。



南投縣長許淑華表示，中臺灣區域治理平台，自2019年成立以來，凝聚231項跨越藩籬的合作共識，促進8縣市繁榮及守護700萬縣市民安心生活，平台合作成果豐碩，在觀光領域彼此合作、增進量能。今天這場會議，不只是治理平台階段性的里程碑，更是一場最深厚情誼的見證。7年來中臺灣各部縣市互相學習，互助共榮，在救災、農業、交通與永續治理各面向持續深化合作，展現跨域治理的新能量，讓中臺灣八縣市發揮「一加一大於二的卓越績效」，凸顯8縣市「一家人」的精神。

黃敏惠市長指出，中臺灣區域治理平台由八縣市攜手打造成為中臺灣的治理典範，服務面積占全臺三分之一、涵蓋逾710萬人口，是臺灣最具指標性的跨區域治理聯盟之一，「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，從跨縣市到跨局處整合，仰賴第一線同仁即時溝通與密切協作讓跨域合作轉化為具體成果，讓願景落實為建設。

臺中市長盧秀燕表示，中台灣區域治理平台自創立以來，即以「互相學習、彼此支援」為核心精神，八縣市攜手打造共同生活圈，不論在城市建設或重大災害救援上都展現高度合作，感謝嘉義市府團隊此次精心籌辦交流活動，讓各縣市能再度聚焦治理經驗，持續推動區域整體進步。