中台禪寺性醜聞 禪修班師兄下藥迷姦師弟「手淫+口交」錄影收藏

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

南投中台禪寺禪修班一名李姓師兄，去年11月間竟在師弟阿明（化名）喝的飲料內加入含有FM2成份的安眠藥，接著就趁他昏睡後，在禪寺內對他口交手淫，且整個程全都用手機拍下，僅17天內就以同樣手法對阿明猥褻8次。經南投地院審理後，法官依3個以藥劑強制性交而對被害人照相、錄影罪，5個以藥劑強制猥褻而對被害人照相、錄影罪，合併處以7年4個月有期徒刑。

判決指出，李男與阿明是中台禪寺的禪修班的師兄弟關係，但去年11月10日深夜，李男在中台禪寺內，竟將摻有FM2成分的安眠藥，偷偷放入阿明喝的飲料內。待阿明昏睡後，開始撫摸他的下體手淫，還對他口交，過程還用手機錄影收藏。

李男得逞後食髓知味，隔天又在寺內以同樣手法迷昏阿明，再次對他猥褻得逞，檢警調查，僅在17天內，李男連續以相同手法持續猥褻阿明共8次。

案件曝光後，警方也查獲不雅照片87張、以及性影像等證據，李男被依妨害性自主等罪起訴，李男雖坦承犯行，但卻辯稱因罹患失眠症，長期就醫並領取安眠藥物，下藥時並不知道安眠藥裡含有FM2。

南投地院審理，法官認為李男為滿足私慾，下藥性侵阿明、猥褻多達8次，對阿明身心造成嚴重影響，但他確實可能不知道該藥品含有FM2，下藥是為了迷昏阿明，而非對他施用毒品或讓他成癮。

法院審酌李男無前科，素行尚可，且已和阿明調解並分期賠償中，目前從事股票投資、收入不穩，須扶養父親並支付2個妹妹的醫藥費等，最終依犯3個以藥劑犯強制性交而對被害人照相、錄影罪，5個以藥劑犯強制猥褻而對被害人照相、錄影罪，合併處以7年4個月有期徒刑，全案可上訴。

