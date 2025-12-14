中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟！ 昔「集體剃度出家失聯」爭議被挖

南投捲入性侵風波。（圖／翻攝自交通部觀光署網頁）

南投埔里「中台禪寺」爆性侵案，一名李姓師兄在禪修班師弟的飲料中，偷偷加入俗稱「強姦藥丸」的FM2安眠藥，趁著對方昏迷時，強行對他口交、打手槍、性侵，還將過程全部拍下，連續逞慾8次，遭法院依強制性交與強制猥褻等8罪合併判刑7年4月。事件曝光後，中台禪寺過往風波也被挖出。

中台禪寺位於南投縣埔里鎮，由積極宣揚佛教文化的惟覺老和尚創建，交由著名建築師李祖原先生設計，興建工程自1990年開始規劃，歷經3年規劃、7年建設，在2001年正式竣工並啟用，建築高度達136公尺、37層樓，是全台最大、最高的佛教寺廟。

據悉，藝人張峰奇9歲參加佛學夏令營後，選擇剃髮出家成為沙彌，法名「見甦」，直至921大地震後，其父母決定讓他還俗。而女演員桑妮2001年3月13日在家人不知情的狀況下，在中台禪寺正式剃度出家成為比丘尼，法名「見悠」，後於2002年11月15日還俗。

根據報導指出，中台禪寺過去曾爆出其他爭議。1996年9月大批年輕女子參加佛學夏令營後，約有40多名大學生及部分社會人士，在未事先告知家人的情況下集體剃度出家並失聯，藝人黃安的妹妹也在其中，而許多家長因孩子遲遲未歸報警，還衝到中台禪寺門口找人，寺方人員卻說「沒有這個人」、「已經離開」拒絕家屬進入寺內，因此爆發肢體衝突。

2009年，《壹週刊》曾踢爆，中台禪寺第二期開發計畫涉嫌違法竊占國有土地、濫墾保育區、違章建築等問題。當時寺方曾回應，該土地非中台禪寺所有，純屬地主個人的開發行為，與寺方無關。

而在2025年，爆出一名李姓師兄於2024年11月10日，利用俗稱「強姦藥丸」的三級毒品FM2迷昏師弟，趁機對其猥褻、侵犯並錄影，共計犯案8次，遭南投地院依強制性交、強制猥褻等8罪，判處7年4月有期徒刑。可上訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

