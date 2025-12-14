中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟 近30年黑歷史遭起底

中台禪寺爆出醜聞。（圖／翻攝自google maps）





南投知名中台禪寺去年11月間發生一起性侵案件。李姓男子在參加寺內禪修課程期間，涉嫌多次在同班師弟的飲品中摻入安眠藥FM2，待對方昏睡後性侵及猥褻得逞，而中台禪寺過去的黑歷史也被起底。

禪修學員竟發生性侵醜聞，也再度讓中台禪寺過去的爭議事件浮上檯面，其中最廣為人知的是1996年的「大學生集體剃度風波」，當時包括藝人黃安的妹妹在內，多名大學生集體剃度後失聯，引發家屬前往寺廟抗議，甚至與寺方爆發肢體衝突，案件震驚社會。此外，中台禪寺亦曾於2009年被週刊踢爆涉及違法竊占國有地及濫墾保育區等土地爭議。如今再爆出寺內下藥性侵的重大醜聞，讓中台禪寺形象重創。

廣告 廣告

據悉，中台禪寺由惟覺老和尚於1994年創建，建築高度達136公尺，是全台最高、最大的佛教寺廟。過去曾有藝人張峰奇因參加佛學夏令營而短暫出家為沙彌，藝人桑妮亦曾於2001年出家後又還俗。

回顧整起性侵案件，根據判決書指出，李男於去年11月10日前往中台禪寺禪修時，即對同禪修班的師弟心生不軌，在深夜時分將磨成粉狀的FM2安眠藥加入被害人飲品中，導致師弟飲用後陷入昏睡。李男隨後對被害人實施強制猥褻及性侵害，並以手機全程錄影，將相關影像儲存在個人電腦及行動硬碟中。法院認定，李男食髓知味，於11月期間共計以上述方式對被害人犯案高達8次。案件曝光後，檢警介入調查，李男到案後坦承犯行，並供稱FM2為其因失眠症長期就醫所取得的處方藥物，卻惡意挪作犯罪用途。

南投地院審理認為，李男惡意利用禪修同修間建立的信任關係，反覆以藥劑迷昏方式犯案，對被害人的身心造成重大且長遠的傷害，犯罪情節極為嚴重。儘管辯護律師請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，但法官指出，李男犯案次數頻繁、惡性非輕，所判刑度已屬寬待，並無情輕法重足以引起一般同情之情形，因此駁回減刑請求。此外，為防止性影像外流造成被害人二次傷害，法院依刑法及《犯罪被害人權益保障法》規定，宣告沒收李男作案及儲存影像用的藍色iPhone 13手機1支、個人電腦1台及行動硬碟1個。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

中台禪寺爆性侵！師兄下藥迷昏 師弟慘遭脫褲8次

禪修班師弟遭師兄下藥脫褲性侵8次 中台禪寺回應了

機車「裝1物」上路收900元罰單 法院駁回撤銷請求原因曝

