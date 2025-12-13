中台禪寺爆師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次

中台禪寺。取自Google地圖



駭人聽聞的宗教性侵案，發生在中台禪寺。南投地院一起判決揭露中台禪寺禪修班李姓師兄，在師弟的飲品中摻入俗稱「強姦藥丸」FM2，迷昏後侵犯，且錄影，八天狂犯8次。法官依強制性交、強制猥褻等8罪，重判李男徒刑7年4月。可上訴。

中台禪寺禪修班強制性交、強制猥褻案發生在113年11月10至同年11月26日，李姓男子至「中台禪寺」禪修，盯上禪修班的師弟，8度使用同樣的手法，在師弟的飲品偷偷加入磨成粉的FM2，等師弟昏睡，李男將師弟的褲子脫下、掏出生殖器強制口X、打X槍，且以手機全程錄影，收藏在電腦硬碟。

廣告 廣告

李男到案後坦承犯行，供稱「強姦藥丸」安眠藥FM2，是因自己失眠症，長期在醫院就診並領取安眠藥FM2。

法官為防範偷拍的性影像外流造成被害人二次傷害，依刑法及《犯罪被害人權益保障法》宣告李男用於作案及儲存影像的藍色iPhone 13手機1支、個人電腦1台、行動硬碟1個全部沒收，避免還原可能。

李男的辯護人請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定予以減刑，不過，合議庭認為，李男為滿足私慾，利用禪修同誼的信任關係，多次以藥劑犯案，對被害人的生理與心理造成重大而長遠的傷害，犯罪情節嚴重，考量後所判處之刑度已屬寬待，駁回減刑請求。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

