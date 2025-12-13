中台禪寺爆性侵案件！師兄對同修師弟「下藥施暴」 判決結果出爐
【緯來新聞網】南投地方法院日前針對一起發生於中台禪寺的性侵案件作出判決，一名參與禪修課程的男子遭控在短短8天內，8度對同修師弟下藥並加以性侵，手法包括將FM2藥物混入飲品、趁對方昏迷時施暴，並以手機錄下過程。法院依強制性交與猥褻等8項罪名，判處被告有期徒刑7年4月，全案可上訴。
中台禪寺爆性侵案件。（圖／翻攝Google Maps）
這起事件發生於今年11月10日至26日間。據判決書指出，被告李姓男子在中台禪寺參加禪修時，鎖定同班一名師弟作為目標，並將俗稱「強姦藥丸」的FM2磨成粉末後混入對方飲品內，使其失去意識。
隨後，李男在對方昏迷的情況下脫除衣物，進行性侵行為並使用手機錄影，儲存在電腦與外接硬碟中。
李男在被警方約談後承認犯行，供稱自身患有失眠，長期向醫院申領FM2作為助眠用途。然而法官認為，其以違法方式取得藥物並對信任他的同修施暴，犯罪動機與手段均屬惡劣。
法院考量性影像若流出恐對被害者造成進一步傷害，因此依《刑法》及《犯罪被害人權益保障法》裁定沒收李男作案用的藍色iPhone13手機、筆記型電腦與外接硬碟，以防影像外洩。
對於辯護律師援引刑法第59條請求減刑，合議庭表示，被告利用宗教信任關係多次下藥犯案，造成受害人長期身心創傷，情節重大，現行量刑已具寬容，駁回相關聲請。
★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 316
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 19
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押
台北市立第二殯儀館爆發集體收賄弊案！廉政署日前接獲檢舉線報，多名技工及職員涉嫌藉燒庫錢名義，向禮儀業者收取紅包，違反規定替亡者家屬多燒庫錢。廉政署11日執行搜索並約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪且有串滅證之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押，另有5名殯儀館職員分別以10萬至20萬元交保。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
扯！ 嫌關東煮太辣退貨遭拒 男硬「倒回鍋」賠500元
台中市 / 綜合報導 台中谷關風景區一間超商，發生離譜消費糾紛，王姓男子購買關東煮，嫌口味太辣，要求退貨，遭到店員拒絕，他直接把關東煮倒回鍋子裡，店員報警，超商總公司表示，熟食售出就無法退換，這鍋關東煮，都已經下架報廢，律師提醒，顧客的行為可能觸犯毀損罪，最高可處兩年有期徒刑。超商顧客王姓男子說：「你要記得啦，我本來不買。」超商顧客王姓男子嗆了店員，轉頭就走，火爆的氣氛讓其他顧客相當尷尬，衝突的起因是這鍋關東煮，他買了之後嫌太辣要退貨，店員不同意，他就直接倒回鍋子裡。民眾(非當事人)說：「不衛生啊，不好的行為，他又倒回去，誰敢吃啦。」這鍋關東煮是南洋風偏酸辣的口味，吃起來的味道比較主觀，其他民眾認為如果不能接受，其實還有其他的選擇。民眾(非當事人)說：「你可以挑不辣的啊，應該都有標示啦。」這起糾紛發生在昨日中午，警方調查，王姓男子是遊客，他來到台中和平谷關風景區這家超商，買了酸辣風味的關東煮，吃不習慣倒回鍋子裡，店員報警要求賠償。台中市和平警分局谷關派出所所長方鴻儒說：「經警方找到王姓男子，與店家協調後，王男同意以新台幣500元，購買整鍋關東煮，以化解購物糾紛。」超商總公司說明，事情發生後，這些商品都已經下架報廢，因為熟食是開封調理的商品，賣出去之後無法退換，如果顧客有問題應該理性溝通。律師提醒，這樣的行為可能會面臨刑事責任，律師陳頂新說：「毀壞他人物品的行為，有可能成立刑法354條毀損罪，最重可處2年有期徒刑。」王姓男子因為口味不合釀成消費糾紛，關東煮倒回去也有食安的問題，律師提醒如果和解不成，鬧上警局，王姓男子就很容易因為自己情緒的問題，付出代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 9
台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛
南部中心／綜合報導台南一名女子在酒吧喝醉後，竟突衝到馬路上直接蹲在路中央，看到有車輛開過來，她還故意跑過去，試圖製造假車禍，幸好車輛趕緊停下來，沒想到女子又鎖定下一輛汽車跑去，這下真的被撞飛。黑衣女子從酒吧走出來，突然蹲在路中央。（圖／翻攝畫面）大半夜，黑衣女子從酒吧走出來，在馬路上晃來晃去，蹲在路中央，形跡詭異，看到一部白色轎車開過來，她突然向前跑去，撲在對方的引擎蓋上，整個人摔倒在地，男駕駛嚇了一跳，下車查看，女子一開始還躺在地上不起來，沒多久卻又突然起身，開始大聲咆哮。目擊民眾：「第一台的白車，其實是要來我們店喝酒的客人，他停下來後，這個女生就衝上去撲到他車上，然後就裝死，有起點爭執吧，然後我們那一台車的客人，也不太想理她。」正當大家看傻眼，女子又突然朝另一部疾駛而來的黑色轎車衝過去，這次卻整個人被撞飛，翻了一圈倒地，一動也不動。事發在台南中西區民生路二段，這名28歲女子在旁邊知名酒吧喝酒後，突然衝到馬路上，誇張行徑讓目擊者懷疑，是不是要製造假車禍。女子接著又突然朝黑色轎車跑過去，慘遭撞飛。（圖／翻攝畫面）目擊民眾：「她是也沒有喝很多，就喝一杯長島冰茶而已，聽警察說後照鏡應該是有毀損，所以他們有直接去做筆錄這樣。」海安派出所副所長王志宏：「碰撞另一輛由30歲李男駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。」女子酒醉失態，離譜行徑不僅害得自己被撞受傷送醫，在馬路奔跑、蹲下，違反道交法，還可處500元罰鍰，另外撞壞車輛的後照鏡，也將面臨車主求償。原文出處：台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛 更多民視新聞報導獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
婦硬要領勞退130萬給詐團 警「勸到動怒」飆罵
台中一名黃姓婦人差點把辛苦 25 年的勞退金 130 萬，全數領給詐騙集團。警方獲報到郵局強力攔阻，行員與民眾也一起苦口婆心勸說。 #勞退金#130萬#詐騙集團東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 2
正面照曝！加盟店老闆涉虐高齡柯基犬…他曾獲「模範飼主」愛狗形象全崩
新北市近日驚傳離譜虐狗案，一隻高齡約14、15歲柯基，遭詹姓飼主痛打，嚇到蜷縮在角落，不斷發抖；詹男事後還錄影PO網嗆送養，不然就安樂死，引起網友炸鍋，群起出征。事後涉嫌虐狗的詹男被起底，是茶聚某加盟店詹姓負責人，去年還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」，如今愛狗形象完全崩壞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
檢察官欠便當錢70元3月未還 當事人致歉：忙到忘記
高雄地檢署某檢察官在員工餐廳包便當時，付錢少了70元，老闆娘同意讓他先欠著之後再還，沒想到一欠就是3個月，餐廳對此頗有微詞，消息傳出後，當事人趕緊還錢，聲稱忙到忘記此事，並表達歉意。據了解，今年9月間某日，檢察官到雄檢地下一樓的員工餐廳包便當，他挾了270元的飯菜，結帳時，向老闆娘說身上只帶200元自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
為「血壓機」大鬧醫院！ 2病患北醫候診爆肢體拉扯
台北市 / 綜合報導 台北醫學大學附設醫院昨(11)日上午11點，醫院內爆發衝突！有兩名男子因為血壓機發生口角，邱姓男子當時正在量血壓，沒想到後方排隊的陳姓男子誤以為機器故障，直接出手按下暫停鍵，還一連按了三次，引發邱姓男子不滿，雙方爆發拉扯，還驚動警方到場排解，嚇壞現場病患。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等警察來，可以啊可以啊，你剛才碰我了喔，碰我這邊，不用。」兩名男子你一言我一語，誰也不讓誰，其中一人的妻子見狀上前勸說，試圖拉開兩人的距離，但兩人下一秒卻爆發拉扯。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等一下警察馬上來。」不顧妻子阻擋，男子仍舊想上前理論，但另一方早打電話報案，雙方在醫院內口角頻頻，嚇壞其他病患。邱姓男子VS.員警說：「不說什麼就直接按了這樣子，我就覺得納悶，再來第二次又按掉，第三次又來。」員警獲報到場，邱姓男子滿是無奈，只是量個血壓卻被對方干擾，被連按三次暫停才會心生不滿，但另一方也滿腹委屈。陳姓男子VS.員警VS.陳姓男子妻子說：「退一步講，那就是他激怒人，被人家這樣激怒，大哥你真的是好心對不對，是想說是不是壞掉，對。」事發在台北市信義區，台北醫學大學附設醫院，昨日早上11點，邱姓男子當時正在量血壓，後方的陳姓男子誤以為機器故障，主動上前按下暫停，邱姓男子不滿被打斷要他不要亂按，但陳姓男子聽在耳裡覺得不舒服，才會爆發口角。民眾廖先生說：「那是個誤會啦，當然這個樣子，事情的發展是，不是照著我的預期當然會，會有一個，不同的一個反應嘛。」民眾龍先生說：「但是他沒有事先跟他講的話，突然這個動作引起當事人的不愉快這是正常的，他們可能，平常可能沒有使用到啦。」信義分局吳興街派出所所長林健智說：「現場經警方排解已無事故，告知相關權益，雙方自行離去。」血壓機運作，按下啟動開始測量血壓時，會先有一段加壓的時間，陳姓男子可能因此誤以為是故障，才會直接出手操作，醫院爆發爭執還搞到警方到場，誤會一場最終雙方並未提告。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」 賴清德：會研議一切可能作為
政府推動軍公教年金改革已超過7年，期間引發不少退休軍公教人士不滿，在藍白合作下，立法院今（12）日下午三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。總統賴清德今日傍晚在臉書以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題發文表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 13
男房子遭法拍！寄居地下車位1年 警依「現行犯」逮人
高雄市 / 綜合報導 高雄市新興區一棟華廈，有屋主因為長期在國外，委託房仲業者賣房後，才發現地下室停車位，被一名男子寄居，家當、機車全都搬來這裡，原來這名男子是前住戶，之前房子被法拍後就住進地下室，時間長達一年，屋主和管委會都很無奈，警方多次到場勸導也不肯走，最後依涉嫌侵入住居，以現行犯帶走男子。員警好說歹說，男子就是不肯離開，很難想像他把地下停車場，當成自己家，放了一把躺椅和桌子，直接插插頭充電吹電扇，堆滿了家當和瓶瓶罐罐，鬧到員警已經來勸說好幾遍，原來這名男子是前住戶，房子被法拍後，他住進地下室大約有一年，住戶指控被他侵占車位，要賣房才發現，怎麼有人寄居，事發在高雄新興區，前住戶郭姓男子，把地下室車位當房間，趕也趕不走。警方多次勸導不聽，最後直接使用強制力，高雄市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔說：「中正所警組到場，將其依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會，將其物品全數淨空搬走。」男子最後被員警帶走，畢竟停車場不是私人領地，侵入占用只能依法處置。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產
反年改法案在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，讓網友氣喊「可以睜眼說幹話就只有你們了」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 53
嫌開太慢猛按喇叭! 馬路變格鬥場 男噴辣椒水被打趴
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄一名白牌車駕駛疑似載客趕時間，沿路狂按喇叭，結果引來另一名駕駛人不滿，雙方就停在大馬路口吵了起來，最後更引發肢體衝突，嚇得白牌車上乘客，趕緊下車拖著行李離開。白牌車駕駛因為狂按另外一名駕駛喇叭，兩人起口角後就在大街上大打出手。（圖／民視新聞）阿伯拿水瓶一砸，黑衣男子理智線瞬間斷裂，直接出拳狂揍。邊打邊爆粗口，阿伯直接被打趴在地，眼看阿伯倒地，男子還繼續狂踹，其他民眾趕緊上前勸架。當事男子vs.員警：「前面就有很多台機車，他就一定要從最旁邊，在後面一直叭，好好大哥冷靜一點，我就受不了這種人。」馬路上演格鬥賽，全是因為喇叭聲惹的禍，當時都是綠燈，男子開在混合車道，疑似開著白牌車的駕駛，載客開車趕時間，在後面不斷按喇叭，叭到男子火都上來，直接下車大吵，阿伯車上的乘客，急忙下車拿著行李離開。民眾：「不然打老人就是不好，當然把他拉開啊，不然看他一直打哦，不過這種，現在路怒症很多啦。」民眾：「我覺得這樣子的話，在路上這樣發生爭執事件，實在是很不應該，年輕人應該心平氣和，把氣靜下來，去路邊好好的談，不要太激動啦。」男子跟阿伯當場在大街上互毆，起因是因為按喇叭。（圖／民視新聞）兩人下車後，越吵越兇，阿伯還對男子噴辣椒水跟砸水瓶，徹底把男子惹毛，才會當街對阿伯揮拳。警方vs.當事阿伯：「你身上有沒有受傷，有啊我臉啊，要不要請救護車來給你看一下，來我們過來這邊好不好，我自己去驗傷好了。」高市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔：「雖雙方表示暫時不提告，惟兩人鬥毆行為，乃觸犯社會秩序維護法第87條，互相鬥毆，後續依法偵訊後由分局裁處，可罰新臺幣18000元以下罰鍰。」即使兩人不打算提告，但鬥毆最高可罰1萬8千元，按個喇叭上演全武行，把馬路變格鬥場，雙雙掛彩，也讓路過民眾，全部看傻。原文出處：嫌開太慢猛按喇叭！ 馬路變格鬥場、男噴辣椒水被打趴 更多民視新聞報導街頭拳擊賽上演! 女遭酒客推倒 男友反擊打趴3女酒友翻臉！新店男借錢遭拒惱羞 當眾上演「格鬥互毆」全武行新店男子欠錢鬧事! 搬光弟弟家挨告 大街上演「拳擊擂台」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
舌尖上的「遺產」 義大利美食正式納入非物質文化遺產｜#鏡新聞
聯合國「教科文組織」10日正式認定，義大利料理是「非物質文化遺產」，表彰了義大利世代傳承的烹飪傳統，而義大利也希望藉此提升觀光吸引力。聯合國「教科文組織」此次列名，並沒有提及哪一道具體菜餚、食譜或特色美食，強調義大利人對烹飪和用餐儀式的文化重視。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
婦煮菜疑忘關火出門！ 屋起火竄煙 夫在家睡覺嚇逃
南投縣 / 綜合報導 南投草屯11日發生火警，整間透天厝，大量濃煙不斷從窗戶竄出，巷內煙霧瀰漫，透天厝就像一個大蒸籠，而屋內住著一對老夫妻，起火原因疑似是婦人，忘記在廚房煮東西，沒關火就出門，老先生在屋內睡覺沒留意，聞到煙味火勢已經延燒，立刻逃出家門，還好火警沒有人員受傷。 整間透天厝，像一個巨型蒸籠，大量濃煙不斷從窗戶空隙往外竄出，整條街道煙霧瀰漫，從外面還可以看到，屋內冒出熊熊火光，消防隊到場佈水線灌救，火警發生在，南投草屯一棟透天厝，屋內住著一對老夫妻，正值中午用餐時間，疑似是婦人，忘記廚房在煮東西，沒關火就跑出門，老先生則在房間睡覺沒留意，聞到煙味火勢已經延燒。屋主孫子林先生說：「那時候有在煮東西嗎，警方現在也沒有辦法確定是不是，因為問我阿嬤他們說，她說她沒有。」屋內放有緞帶，和家庭代工材料等易燃物品，火勢快速的，從一樓蔓延到二樓，附近民眾說，一下樓就看到煙霧瀰漫，雖然沒有人受困，但是火越燒越大。南投消防局第一大隊分隊長謝濠光說：「有存放大量的易燃物，所以說濃煙比較大，火勢幸虧現場沒有人員傷亡。」30多名消防隊員到場撲救，花了一個多小時才將火勢控制，不過2層樓的透天厝，整層被燻黑，還好火勢沒有延燒到隔壁，沒有造成人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
謝幸恩控檢追問政治關聯「追殺黃國昌值得傷害這麼多人？」 北檢4聲明反擊：勿恣意揣測
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中央社遞狀控告前記者謝幸恩涉背信等罪，北檢周四以被告身分約談謝幸恩到案，訊後請回。謝幸恩隨後在社群表示，檢方一再追...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
徐若瑄開場、Apink壓軸演出 桃市府公布跨年演唱會陣容
桃園市114年跨年活動首度移師樂天桃園棒球場盛大登場，11日下午於市府綜合會議廳舉行「2026桃園ON AIR跨年記者會」，桃園市長張善政與會表示，跨年活動由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，並邀請天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同迎接充滿活力的2026年。張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、捷運工程局主秘楊曜華、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園區副區長邱創正陪同中出席記者會，聯利媒體股份有限公司總經理劉文硯、璟都建設股份有限公司總經理高林鋒、中華航空公司公共關係室協理郭睦芳等均到場參加。張善政指出，從去（113）年的跨年晚會到今年的台灣燈會，各式大型活動愈受市民歡迎。今年跨年活動移師樂天桃園棒球場舉辦，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。因預期人潮踴躍，市府同步於對面「亞洲矽谷 IOT戶外廣場」規劃戶外Live觀賞區，架設大型螢幕同步轉播棒球場內畫面，讓更多市民都能感受演唱會熱力。張善政說，今年卡司陣容堅強，「現場一定會炒得熱熱的，一點都不覺得寒冷」，邀請大家一同到跨年現場為2026揭開活台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
別搞錯！天空塔外牆自介身分 「箭頭右才是101」
即將迎接2026年，台北市信義區各大建築物，紛紛點燈應景，但小心跨年看煙火不要拍錯棟！去年就有民眾誤把台北塔認成101，現場最新。 #101 大樓聞】現在就加入》https://pse.is/396256 #信義區#跨年煙火#台北塔#101大樓東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話