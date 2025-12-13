中台禪寺爆性侵！禪修師兄偷下「強姦藥丸」強脫師弟褲掏GG 8天狂吸8次

記者林意筑／南投報導

南投「中台禪寺」傳出妨害性自主案，男子對禪修班師弟下藥強制猥褻。（圖／翻攝自GoogleMap）

南投「中台禪寺」驚爆妨害係自主案件！去年11月間，李姓男子前往中台禪寺禪修時，竟對同禪修班的師弟伸狼爪，連續多日在師弟的飲品中摻入「強姦藥丸」安眠藥FM2，趁師弟昏睡後將師弟生殖器掏出強制猥褻「打X槍」，還用手機偷拍猥褻過程。南投地院審理後，依強制性交、強制猥褻等8罪，重判李男徒刑7年4月。可上訴。

據了解，李男去年11月10日時前往「中台禪寺」禪修，竟盯上同禪修班的師弟，於深夜10時許先在師弟的飲品偷偷加入磨成粉的FM2，師弟喝下飲品後陷入昏睡，李男見狀立即將師弟的褲子脫下、掏出生殖器強制「口X、打X槍」，猥褻過程中還以手機全程錄影，並儲存在電腦、硬碟中收藏。李男食髓知味，在11月11日、22至27日間共猥褻師弟8次。

李男前往中台禪寺禪修時對師弟下藥性侵。（圖／翻攝自GoogleMap）

全案因故曝光，檢警介入調查，李男到案後雖坦承全部犯行，且說明「強姦藥丸」安眠藥FM2的來說，因罹患失眠症，長期在醫院就診並領取安眠藥FM2，未料他卻把這些安眠藥拿來犯罪所用，對此檢警依因妨害性自主等罪提起公訴。

經南投地院審理，認為李男為滿足私慾，利用禪修同誼的信任關係，多次以藥劑犯案，對被害人的生理與心理造成重大而長遠的傷害，犯罪情節嚴重。李男的律師雖請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定予以減刑，但法官怒斥打臉認為，李男犯案次數頻密，惡性非輕，經綜合考量後所判處之刑度已屬寬待，並無「情輕法重」到足以引起一般同情的地步，駁回減刑請求。

法官為防範偷拍的性影像外流造成被害人二次傷害，依刑法及《犯罪被害人權益保障法》宣告李男用於作案及儲存影像的藍色iPhone 13手機1支、個人電腦1台、行動硬碟1個全部沒收，並強調，即便李男稱已刪除檔案，但以現今科技仍有還原可能，故有必要徹底剝奪其犯罪工具與成果。

