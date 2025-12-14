中台禪寺爆性侵！禪修班師兄FM2迷昏師弟「18天逞慾8次」還錄影 下場曝光

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

南投中台禪寺驚傳性侵案，一名禪修班李姓師兄，從去年11月起多次在師弟的飲料中摻入FM2，待師弟陷入昏睡後，在禪寺內強行對他打手槍、口交，還將過程拍下，18天內逞慾8次。雖然他坦承犯行，但法官考量他犯案次數與犯案情節，依加重強制性交及加重強制猥褻罪，判刑7年4個月徒刑。

中台禪寺驚傳性侵案，一名禪修班李姓師兄在飲料中摻入FM2迷昏師弟後，對他打手槍、口交，還將過程拍下。（示意圖／unsplash）

判決指出，李姓男子與被害人為禪修班師兄、師弟關係，沒想到他竟對師弟起獸心，自去年11月起，將醫院拿的安眠藥服爾眠（主要成分為FM2）摻入師弟的飲品中，待師弟陷入昏睡後，他便掏出師弟的生殖器幫他打手槍、口交，過程還以手機拍下，存放在電腦及行動硬碟內，短短18天內犯案8次。

廣告 廣告

案件爆發後，警方查獲性影像照片87張、錄影擷取照片8張和性影像錄影影片檔等證據，將李姓師兄起訴。

南投地院開庭時，李姓師兄坦承犯行，辯稱是在醫院拿的安眠藥，「它是管制藥或毒品我也不曉得」。法官調查後發現，他因罹患失眠症，長期在醫院就診並領取安眠藥物，依國人用藥習慣，不會去特別查看藥物成分，確實可能不知道該藥物含三級毒品，下藥僅是為了讓師弟昏睡，並非對他施用毒品或讓他成癮。

法官痛批他為滿足己身私慾，以藥劑對師弟為強制性交、強制猥褻並攝錄性影像的行為次數多達8次，對師弟的生理及心理均造成重大影響，但考量他坦承犯行，且已和師弟調解成立並履行賠償中，日前依3個以藥劑犯強制性交而對被害人為照相、錄影罪；5個以藥劑犯強制猥褻而對被害人為照相、錄影罪，判刑7年4月徒刑。可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

更多FTNN新聞網報導

絕望墜樓身亡！新北衛生局女職員「千字文」血淚控性侵 前主管判刑2年定讞

「173叫車」惡狼運將爬後座性侵、強拍裸照 反控女乘客「想抵車資」…遭重判8年

知名會計師爆性侵！偕妻聚餐竟撿屍「驗出DNA」被起訴 人設崩成碎片

