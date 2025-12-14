中台禪寺爆性侵！禪修班碩士男下藥侵犯師弟們 用手機偷拍留念下場曝

南投縣知名佛教道場中台禪寺爆出重大性侵案件，引發社會譁然。（圖／翻攝中台禪寺官網）

南投縣知名佛教道場中台禪寺爆出重大性侵案件，引發社會譁然。一名李姓男子在參與寺方禪修活動期間，涉嫌利用學員間的信任關係，於短短18天內多次對同為禪修班學員的男子下藥性侵，並以手機偷拍不法影像，南投地方法院日前也對此案做出判決。

判決指出，李男具碩士學歷，與被害人同屬中台禪寺禪修班成員，彼此以師兄弟相稱。自去年11月10日起，李男陸續在夜間將安眠藥「服爾眠」（FM2）磨粉後摻入被害人飲品中，待對方陷入昏睡狀態後，遂對其進行猥褻及性侵行為，並以手機全程錄影留存。至11月27日止，李男共犯下8起不法行為。

廣告 廣告

法院調查發現，李男因長期失眠，曾至台中林新醫院就醫並合法取得安眠藥物，而其犯案所使用的藥品即為醫院開立。李男雖承認將藥物混入飲品，但辯稱不知該藥屬於管制藥品，法官認為其說法難以採信。在偵查與審理過程中，李男始終坦承犯行，並表示願意面對錯誤、深刻反省，事後亦與被害人達成調解，承諾分期賠償損害。

辯護人以其未婚、收入不穩、需負擔父親生活費及兩名妹妹（其中一人罹癌、一人為重度身心障礙）醫療與照護費用為由，請求從輕量刑。不過法院認為，李男犯案次數頻繁，且以藥物使被害人喪失意識後下手，手段惡劣，對被害人身心造成長期且重大傷害，即使考量其家庭與經濟狀況，仍難以減輕刑責。

最終南投地院依強制性交、強制猥褻及非法攝錄性影像等罪名，分別判處李男3年至7年1月不等刑期，裁定合併執行7年4月有期徒刑，並駁回辯方「情堪憫恕」的減刑請求。

針對此案，中台禪寺發言人見尊法師表示，寺方在事件曝光後即刻召開緊急會議，全力協助並關懷被害人，同時已公告禁止該名加害人再進入道場或參與任何相關活動。

見尊法師也指出，基於尊重當事人意願，寺方將嚴格保護被害人隱私，但仍建議其與家屬商議後循法律途徑維權，寺方對此完全支持。他同時重申，所有學員與義工皆應遵守法律與道場戒律，尤其在夜間十點安板止靜後，必須依規定休息，以維護道場安全與清淨。



回到原文

更多鏡報報導

10人聚餐9人落跑！他被迫「簽字畫押」還是不付款：不想當冤大頭

開心準備結婚！未婚夫家「拖延聘金66萬」 妹子心寒：婚禮剩3週

結婚沒登記「同居1年」分手了 他想要回聘金！法官這樣判