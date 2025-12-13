中台禪寺爆性醜聞！列「台佛四名山」2明星出家 大學生集體剃度惹塵埃

中台禪寺是目前台灣最大、最高的佛教寺廟。取自中台禪寺官網



中台禪寺爆發性醜聞，李姓師兄利用禪修之便性侵一名師弟，在師弟的飲品偷偷加入磨成粉的FM2(又稱：強姦藥丸)，等師弟昏睡，李男將師弟的褲子脫下、掏出生殖器強制口X、打X槍，且以手機全程錄影，收藏在電腦硬碟。南投地院重判7年4月徒刑。中台禪寺由惟覺老和尚一手打造，名列台灣佛教四大名山之一。

背景

中台禪寺又稱中台山，佛教寺廟，由釋惟覺創辦，位在南投縣埔里鎮，樓高達136.0米，37樓，為目前台灣最大、最高的佛教寺廟。名列台灣佛教四大名山之一，新北有聖嚴法師法鼓山、南投惟覺法師的中台禪寺、高雄星雲法師主持的佛光山，以及花蓮證嚴法師創建的慈濟功德會。

靈魂人物

中台禪寺開山方丈惟覺，2016年4月8日晚間圓寂，以90歲高齡辭世。

曾出家明星

■張峰奇，法名「見甦」，因9歲參加佛學夏令營關係出家成為沙彌，921大地震之後還俗。

■桑妮，法名「見悠」，2001年3月13日出家至2002年11月15日還俗。

爭議

■1996年，中台禪寺佛學營的大學生驚爆集體剃度出家風波，包括藝人黃安的妹妹黃淑君也在剃度名單。大學生的家屬到禪寺尋人，要求見面，但寺方人員第一時間不予理會，且稱「沒有這個人」或稱「已經離開」，家屬憤而抗議誘拐子女，爆發衝突。

■2009年出刊的《壹週刊》指控，中台禪寺的第二期開發計畫涉嫌違法竊占國有土地，包括違章建築問題。亦有民眾爆料，中台禪寺於南投埔里另一處山坡地保育區內大肆濫墾該地的山林

■2025年，南投地院一起判例揭露中台禪寺禪修李姓師兄，在師弟的飲品中摻入俗稱「強姦藥丸」FM2，迷昏後侵犯，且錄影，八天狂犯8次。法官依強制性交、強制猥褻等8罪，重判李男徒刑7年4月。可上訴。

