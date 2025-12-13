中台禪寺爆性醜聞…昔濫墾、集體剃度失聯「黃安妹也在內」黑歷史全被挖

社會中心／南投報導

李男前往中台禪寺禪修時對師弟下藥性侵。（圖／翻攝自GoogleMap）

位於南投縣埔里鎮、由惟覺老和尚一手創辦的中台禪寺，向來被視為台灣佛教聖地，與法鼓山、佛光山、慈濟並列為「四大名山」。然而，這片佛門淨地近日卻傳出令人震驚的性暴力案件，寺內一名禪修的李姓師兄，利用共修之便，對另一名師弟伸出狼爪，除引發各界譁然、震驚外，此案也讓該寺過往的集體剃度風波與土地爭議再度浮上檯面。

中台禪寺由惟覺老和尚於1994年創建，建築高度達136公尺，是全台最高、最大的佛教寺廟，香火鼎盛。藝人張峰奇因9歲參加佛學夏令營關係出家成為沙彌、法名「見甦」，921大地震之後還俗，桑妮於2001年3月13日出家，後於2002年11月15日還俗。

然而，該寺過往亦曾捲入爭議；其中，最知名的是1996年的「大學生集體剃度風波」，當時包括藝人黃安的妹妹在內，多名大學生集體剃度失聯，引發家屬前往抗議，甚至爆發肢體衝突。此外，2009年亦曾被週刊踢爆涉及違法竊占國有地及濫墾保育區等土地爭議。如今再爆出禪修學員在寺內下藥性侵醜聞，再度重創該寺形象。

如今，再度爆出一名李姓師兄於2024年11月10日時，為了滿足私慾，竟取得俗稱「強姦藥丸」的三級毒品FM2，將其磨成粉末後偷偷摻入師弟的飲品中，待藥效發作、師弟陷入昏睡無力抵抗之際，李男便脫下師弟褲子，強制對其強制口X、打X槍等性侵行為。更惡劣的是，李男還拿出手機全程錄影，並將這些不堪入目的影片檔案儲存於電腦硬碟中「收藏」。

據調查，李男食髓知味，在短短8天內竟狂犯案達8次，直到受害師弟在意識模糊間察覺有異，此惡劣事件才曝光。全案經檢警偵辦起訴，法官審理時認為，李男為逞一己私慾，竟在神聖的禪修場所對同修下藥性侵，手段卑劣且嚴重危害受害者身心，最終依加重強制性交、強制猥褻等8罪，合併判處有期徒刑7年4月。全案仍可上訴。

