中台禪寺碩士高材生師兄「下藥迷昏」師弟！8度性侵還偷拍

南投中台禪寺爆出重大性侵案件。一名參加禪修班的李姓男子，竟在師弟的飲品中摻入安眠藥，趁對方失去意識時多次性侵並錄影，短時間內連續犯案8次。法院審理後認定手段惡劣、犯行明確，依多項罪名重判有期徒刑7年4月。

判決指出，李姓男子具有碩士學歷，與被害人同為禪修班學員，彼此為師兄弟關係。李男在課程期間對師弟產生不當情感，卻未循正當方式表達，反而利用自身因失眠就醫取得的安眠藥，將藥物磨粉後混入師弟飲品中。師弟飲用後陷入昏睡、無法反抗，李男即趁機對其實施性侵行為，並以手機全程拍攝。

法院認定，李男並非偶發犯案，而是在短短數日內反覆以相同手法侵犯師弟，共計8次，且將相關影像儲存在個人電子設備中。案件曝光後，為避免不法影像流傳造成二度傷害，法院裁定將其手機、電腦及行動硬碟全數沒收。

審理期間，李男坦承犯行，並與被害人達成和解及賠償。辯護人主張其家庭經濟負擔沉重，請求依《刑法》第59條減刑，但法官指出，李男身為高學歷人士，卻利用禪修團體中的信任關係下藥性侵，對被害人身心造成難以彌補的傷害，所判刑度已屬從輕，駁回減刑請求。最終，南投地院依強制性交、強制猥褻及攝錄性影像等罪，分別判處李男有期徒刑3年至7年1月不等，並裁定合併執行有期徒刑7年4月。

