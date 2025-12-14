中台禪寺禪修對師弟「下藥逞慾8次還錄影」…惡師兄竟是碩士高材生

社會中心／南投報導

南投地院審酌，李男身為碩士高材生，卻為滿足私慾，下藥性侵師弟，駁回減刑要求。（圖／翻攝Google Map）

南投中台禪寺驚爆性侵醜聞。一名禪修班的李姓師兄，竟在師弟飲品中加入磨成粉的三級毒品FM2（俗稱「強姦藥丸」），趁其昏迷之際進行性侵，並以手機全程錄影，8天內犯案8次。法官審理時，認為李男雖與被害人達成和解，但李男身為碩士高材生，僅為滿足私慾、手段卑劣，駁回律師「情堪憫恕」的減刑請求，依強制性交、強制猥褻等罪，合併重判其有期徒刑7年4月。

判決書揭露，這起駭人聽聞的佛門不淨事件發生於去年11月，擁有碩士學歷的李姓男子前往中台禪寺上禪修班課程期間，對同班的「師弟」心生好感，卻未能以正當方式追求，反而利用自己因失眠就醫取得的FM2處方藥，將藥物磨成粉末後偷偷摻入師弟的飲品中。

待師弟飲用後陷入昏睡、無力抵抗之際，李男便趁機脫下對方褲子，對其進行強制性交、Ｘ交及打Ｘ槍等行為，並以手機全程錄影，將不雅影像儲存於電腦硬碟中「回味」。

之後，李男更食髓知味，在禪修班短短幾天內，幾乎是天天侵犯對方，共計得逞8次。事件曝光後，李男坦承犯行，而為避免偷拍的性影像外流，造成被害人二度傷害，其犯案使用的iPhone手機、個人電腦及行動硬碟全數沒收。

南投地院審理時，李男雖與被害人達成和解並進行賠償，辯護律師也以李男需支付父親生活費、罹癌妹妹醫藥費及重度身心障礙妹妹的教養費等家庭經濟負擔為由，請求法院依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定予以減刑。

不過，合議庭審理後認為，李男身為碩士高材生，卻為滿足私慾，竟惡意利用禪修同修間的信任關係，多次下藥性侵，對被害人身心造成嚴重且難以彌補的傷害。法官強調，考量其犯行與手段，最終所判處之刑度已屬寬待，因此駁回律師的減刑請求。

