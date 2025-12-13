中台禪寺驚傳性侵！禪修師兄竟對師弟「動口動手」8次 下場慘了

即時中心／高睿鴻報導

南投知名廟宇「中台禪寺」驚傳性侵案！嫌犯李姓男子，去（2024）年11月10日赴該寺禪修，竟對禪修班師弟起色心，且盯上獵物後，開始策劃犯案；該日晚間，他對師弟的飲品下藥，放入俗稱「強姦藥丸」的安眠藥FM2，致對方昏睡不醒。隨後，李男竟掏出被害者的生殖器，進行口交、手淫等犯罪行為，還全程用手機錄影收藏，後來更連續多日重複上述情事；案件曝光後送南投地院，審酌案情後，認李男涉犯8罪、重判7年4月徒刑。

據悉，除了11月10日首次犯罪，得逞後的李男更加大膽，竟於11日、22日至27日期間，先後對師弟強制性交及猥褻8次；不僅如此，李男的犯行還包括下藥、偷拍、儲存影像等。法官了解上述情事後，為保障被害人權益，宣告沒收李男用於作案的iPhone手機、個人電腦、行動硬碟；雖然李男不斷聲稱已刪除檔案，但法院判定，現今科技具備還原能力，所以必須徹底剝奪涉案工具。

至於安眠藥來歷，檢方查出，李男因長期受失眠症所苦，會到醫院就診並領藥。沒想到，他竟膽大包天，將該藥物用於犯罪，涉犯妨害性自主等罪。南投地院也抨擊，李男為滿足私慾，竟利用禪修同誼之信任關係，多次使用藥劑犯案，嚴重損害被害人的生理、心理狀態；並且，李男多日內重複犯案、計畫縝密，顯示惡性非輕，故駁回辯方律師的減刑請求。

最終，南投地院審酌，李男至少涉犯強制性交、強制猥褻等8罪，重判7年4月有期徒刑，全案可上訴。

