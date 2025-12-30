中史上最大圍台軍演！10名藍白立委名單曝 5度封殺「1.25兆國防預算」

政治中心／施郁韻報導

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算。（圖／記者楊士誼攝影）

中國展開「正義使命2025」軍演，昨（30）日在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。但立法院程序委員會上，分8年、1.25兆的國防特別預算條例與明年度中央政府總預算遭第五度遭封殺，國民黨與民眾黨立委出席程序委員會名單一次看。

行政院會11月27日通過預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。立法院程序委員會30日開會，排定明年1月2日及6日院會議程，不過國防特別條例第5度遭封殺。

國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，在場18人表決，以10票：8票反對提案，而出席程序委員會名單包含國民黨籍召委翁曉玲、國民黨立委林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一，以及民眾黨立委劉書彬。

民進黨籍召委沈發惠（會議主席未投票）、民進黨立委沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。

民進黨立委沈伯洋痛批，藍白現在做的是國防預算「連討論都不能討論」。他表示，程序委員會是法案「掛號」的地方，不能擋案子。現在如同看病掛號時被告知「要把詳細的病情全部列出來，沒有列出來不能掛號」。他指出，程序委員會只能看修法理由、簽名有沒有十五個人，法案一旦掛號，就要到各個委員會審查，藍白現在連審查都不給。

