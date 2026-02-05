一中各解…九二共識促統？ 藍轟總統造謠

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、國防特別預算條例等正事辦好；而如果有人欣然接受九二共識，「表示她（他）一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一」。國民黨則反擊，賴總統不要帶頭造謠，九二共識和一國兩制毫無關聯，和統一更扯不上邊。

賴總統昨到彰化縣參訪聚隆纖維公司芳苑廠，被問到國民黨赴陸訪問，賴總統說，關於九二共識，中國國家主席習近平已多次說明一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒給中華民國表述的空間。

廣告 廣告

賴總統表示，要進行兩岸的交流合作一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算、國防特別預算要順利審查通過，這樣才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險；過去他在醫院服務，常常跟門診病人提醒健康非常重要，如果沒健康，賺再多錢也沒用，個人如此，國家也是如此。

賴總統說，去年經濟成長率高達百分之八點六三，股市也突破三萬點，就業情況十五年來最好，我們國家持續有這些重大成果，國防一定要持續強化，有強大國防保護我們國家主權、自由民主的生活方式，這些重大成果才有辦法保障。

賴總統強調，希望在野黨能夠不忘參選初衷，一定要維護國家、人民利益，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算、國防特別預算。

國民黨表示，智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴總統急了，語無倫次抹紅國民黨。九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國安局前局長李翔宙說，賴總統把九二共識與國防預算連結的政治操作，強調接受九二共識就「真的是中國人」，這般尖銳的政治指控，極其不利台灣發展的走向；此刻在堅持立場的同時，最需要的應該是保留與在野黨實質對話的空間，提供更具體的國防預算規劃細節，增加透明度；同時建立更細緻的美中台關係動態評估機制，避免過度依賴「不變」假設。

【看原文連結】

更多udn報導

身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高

櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到

白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開