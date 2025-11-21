中吉外長聯合聲明稱「台灣是中國的一部分」 外交部嚴正譴責
中國外交部長王毅於日前訪問吉爾吉斯共和國，與吉爾吉斯共和國外交部長庫魯巴耶夫（Zheenbek Kulubaev）發表《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國外交部長首次戰略對話聯合聲明》，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並扭曲聯大第2758號決議。對此，外交部表示，中國政府持續在國際間不同場合，散播貶損我國主權的荒謬不實言論，予以嚴正譴責，並對吉爾吉斯共和國政府屈從順應中國威權的行徑至表遺憾。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的負面行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。
外交部再次呼籲國際社會認清中國威權心態與本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。
