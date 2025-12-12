中和人氣鍋物「日本季」登場 松葉蟹膏雞湯暖心上市 冬季限定必吃

中永和聚餐推薦，這間鍋物餐廳暖心又有料（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北蟹膏火鍋登場！冬季限定湯品 一鍋解鎖雞湯與海味的夢幻搭配



這個冬天，想吃到溫暖又有層次的雞湯鍋物？結合海味與創意的新派湯底，讓熟悉的滋味有了全新體驗。

說到讓人心定下來的冬日味道，涮吧-燉雞鍋物再次用一鍋湯，寫下讓人眷戀的季節記憶。這次主廚以「日本季」為靈感，將松葉蟹膏的濃郁海味融入招牌雞湯，推出全新限定「濃蟹味噌燉雞湯」，每一口都是溫潤與鹹香交織的幸福味蕾。對於喜歡中永和燉雞鍋物或正在尋找中和雞湯火鍋的老饕來說，這是一場不容錯過的湯頭體驗，適合靜靜享受、細細品味的冬日風景。

景安站火鍋店推薦，交通便利、聚餐好選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中和火鍋餐廳推薦：三重奏限定小品＋生日海鮮盤 暖冬聚餐超有儀式感

這次「日本季」活動期間自 11/24 至 3/31，涮吧不只推出限定湯底，更設計出一桌屬於冬天的儀式感饗宴。

壽星來店可免費獲得「海洋的祝福海鮮盤」，赤蝦、鱸魚切片、蛤蜊三重奏完美為雞湯加味，呈現出涮吧一貫的溫柔與創意。會員也能立即享有50元現金券，搭配銅板價的「奶油蟹膏拌麵、北海道大扇貝、松葉蟹鉗」三款人氣小品，組成一桌獨一無二的冬季鍋物體驗，是中和特色鍋物推薦的不二之選。

新北特色鍋物首選，冬季限定活動開跑中（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中和火鍋自助吧：枝仔冰×麵茶霜淇淋 為一鍋雞湯寫下甜美句點



除了讓人驚艷的鍋底與配菜，涮吧-燉雞鍋物在中和火鍋自助吧的甜品選擇上也誠意滿滿。以348元起的高CP值套餐，即可無限享用水果枝仔冰與麵茶霜淇淋，將鍋物收尾成一場有溫度、有記憶的用餐體驗。對於想找一家從鹹到甜都滿分的中和火鍋餐廳，這裡是舒適又質感滿載的選擇，讓味蕾與心情都在這裡找到歸屬。

中永和必吃涮涮鍋，海鮮到肉片通通滿足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北家庭聚餐首選，雙湯底同步登場 雞湯鍋的創意進化新篇章

除了「日本季」主打鍋物，涮吧也同步推出兩款全新湯底，延續「用湯說話」的品牌語言。

「爆炒魷魚沙茶蒜燉雞湯」將台味熱炒魂注入雞湯，鹹香厚實；「法式海鮮牛奶燉雞湯」則以法式奶香融合海鮮高湯，溫柔又濃郁。這兩款新作不僅豐富湯品選擇，也讓這間在地中和鍋物品牌更具創新能量。若你正尋找新北家庭聚餐首選，那麼這一桌溫熱有料的湯鍋，就是你最理想的答案。



【涮吧-燉雞鍋物冬季企劃】常見問答整理：湯底特色、優惠方案與用餐體驗一次掌握



Q1：涮吧-燉雞鍋物的雞湯鍋物有哪些特色？

A：《涮吧》主打雞湯為基底的鍋物料理，以多元湯頭（如松葉蟹膏味噌湯、沙茶蒜湯、法式奶香湯）吸引不同口味偏好的顧客。店內環境舒適，適合家庭聚餐、朋友聚會、情侶用餐等，是中和火鍋聚餐餐廳中兼具溫度與品質的選擇。



Q2：活動期間有哪些限定優惠與品項？是否有限時間？

A：活動期間為11/24至3/31，包含入會即享50元現金抵用券、壽星限定的「海洋的祝福海鮮盤」與三款可加購的冬季小品。這是《涮吧》針對中和特色鍋物所規劃的限時主題企劃。



Q3：店內自助吧有哪些內容？甜點品項是否固定？

A：自助吧提供麵茶霜淇淋、水果枝仔冰、飲品等甜品與餐後選項，搭配348元起的套餐即可享用。作為自助吧的亮點之一，甜點內容固定但定期補充新鮮，是顧客回訪的加分理由。



Q4：到涮吧-燉雞鍋物用餐可以怎麼去？交通方便嗎？

A：店址位於新北市中和圓通路，鄰近中永和主要生活圈，步行可達公車站，開車族也有鄰近收費停車場可利用。無論是從雙和地區出發，還是安排下班後聚餐，《涮吧-燉雞鍋物》都是交通便利、環境舒適的火鍋餐廳選擇。



《涮吧-燉雞鍋物》

地址：新北市中和區圓通路287號

連絡電話：02-2244-7486

官方FB：https://rink.cc/6tj3y

官方IG：https://rink.cc/olk02

Google地圖：https://rink.cc/kl40o

（最新資訊請以商家公告為準）