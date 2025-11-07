中和傳槍響！詐騙車手衝撞警車 警開槍逮2嫌

詐騙車手駕車衝撞警車，警對空鳴槍趁勢將2嫌壓制。（圖／翻攝畫面）

新北市政府警察局刑事警察大隊今6日破獲一起「假投資」詐騙案，緝捕過程中爆發驚險衝突。警方在中和區面交現場陪同被害人埋伏時，20 歲張姓、許姓車手為躲避查緝，竟駕車衝撞警方公務車。警方當機立斷，依法對空鳴發一槍進行警告，隨即將兩名車手迅速壓制逮捕，無造成人員傷亡，今日移請新北地檢署偵辦。

新北市刑大日前接獲黃姓被害人報案，指稱遭詐騙集團鎖定，嫌犯先是透過 LINE 假冒鄰居，以「滄海桑田」等暱稱取得被害人信任後，再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘騙被害人下載詐騙集團創設的假交易 APP，被害人已遭詐騙 110 萬元，並約定6日下午再次面交 50 萬元，刑大隨即安排 6 名員警陪同被害人前往中和區面交地點進行埋伏。

被害人依指示透過車窗交付款項給駕駛座上的張姓車手時，警方立即駕駛公務車前往執行逮捕，面對車手駕車衝撞公務車等行為，警方果斷開槍警告，並成功逮捕張姓、許姓兩名車手到案。新北市刑大呼籲，近期 LINE 假投資詐騙頻傳，民眾務必提高警覺，若遇可疑訊息可隨時撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

