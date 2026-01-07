中和光復線新北段拚 2026 年中送審！路線直通公館接軌北市核心

中永和地區長年被通勤族形容為「離台北市很近，通勤卻很遠」，交通瓶頸問題有望迎來關鍵突破。新北市政府捷運工程局宣布，備受關注的「中和光復線」新北市段可行性研究已於 2025 年 5 月正式啟動，預計於 2026 年年中完成報告並提報中央審議，未來可望成為中永和直通台北市核心的重要南北向捷運新動線。

中和光復線前身為「中和公館線」，最初規劃目標即是改善中永和東側往返台北市的通勤壓力。歷經多年跨縣市協調，雙北已取得共識，路線將進一步延伸至台北市光復南路、國父紀念館一帶，串聯北市重要商圈與轉乘節點，並正式更名為「中和光復線」。

新北市政府表示，該路線全長約 8 公里，採中運量捷運系統、地下化興建。其中新北市段長約 3.1 公里，路線自新北環狀線秀朗橋站出發，銜接至松山新店線公館站，規劃設置 4 座車站，包括秀朗橋站、成功路與得和路口周邊、環河東路與福和橋路口一帶，以及公館站，未來可透過轉乘快速銜接台北市核心區域。

在工程進度方面，新北市段可行性研究已完成期中報告，後續將舉辦地方說明會蒐集民意，預計於 2026 年年中正式送交中央審議。同時，台北市也已將中和光復線台北市段納入捷運優先路網檢討，為後續雙北共同推動奠定基礎。

地方普遍期待，中和光復線若順利推動，將有助改善中永和通勤效率，縮短跨縣市移動時間，成為串聯新北與台北的重要交通新軸線。

本文資訊、圖源：新北市政府捷運工程局

