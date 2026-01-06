中和光復線秀朗橋至公館設4站 年中送中央審議

（中央社記者曹亞沿新北6日電）捷運中和光復線新北市段「中和公館線」推進中，規劃秀朗橋至北市公館設4車站；新北去年啟動可行性研究，預計今年中提報中央審議，未來全線通車將延伸至北市國父紀念館。

為疏解新北市中永和往返台北市的交通壅塞，新北市政府全力推動中和光復線新北市段（中和公館線），市長侯友宜今天前往起點新北環狀線秀朗橋站視察。

侯友宜致詞表示，原本捷運南北線2018年因北市取消規劃，但中永和民眾殷切期盼，新北市仍持續推動，以南北線為基礎，規劃從中和到台北市公館設4車站，2022年獲交通部同意，2023年與台北市捷運局達成共識，路線延伸至北市光復南路國父紀念館，並改名為中和光復線；其中新北市段，去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。

廣告 廣告

侯友宜說，中和光復線全長約8公里，這條是中永和很重要的黃金捷運路線；新北市段自秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，將設4座車站，採取地下型聯合開發模式，未來通車後可大量疏解中永和到台北市交通，不用再集中擠在福和橋、中正橋，還可一路延伸至國父紀念館。

新北捷運局長李政安說明，目前環狀線秀朗橋站已預留地下連通道空間，未來以無縫轉乘規劃，民眾轉乘不用淋雨；近期將陸續舉辦2場地方說明會徵詢意見，研議併入報告，預計今年年中完成報告送中央審議。（編輯：陳仁華）1150106