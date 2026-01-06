生活中心／黃國誠 吳志恆 新北市報導

捷運南北線2018年取消規劃，新北市政府不放棄，提報「中和公館線」，列為新北捷運潛力路線，再和台北捷運，達成延伸到國父紀念館共識，改名為「中和光復線」，而新北「中和公館線」，也已經在去年中，正式啟動可行性研究，預計今年中完成報告，提報中央審議，新北市長侯友宜，特別前往捷運秀朗橋站，進行路線視察。

新北市長侯友宜，在新北捷運局同仁陪同下，來到中和秀朗橋站，進行視察，而未來這裡也將會是，「中和公館線」的起點，站內也預留地下連通道，要讓轉乘捷運網絡無縫接軌。新北捷運局長李政安表示「這個新北市段大概規劃出來，從C01 C02 C03 C04有四個車站，秀朗橋站會跟，新北環狀線的秀朗橋站來轉乘，C04站會跟松山新店線的公館站來轉乘。」

中和光復線「新北市段」 估年中完成報告提報中央審議

侯友宜表示中和公館線沿線四站 會採取地下型聯合開發模式（圖／民視新聞）

捷運南北線2018年取消規劃，新北市府提報「中和公館線」，列為新北捷運潛力路線，獲得交通部同意後，再和台北捷運局達成路線延伸，一直到國父紀念館的共識，改名「中和光復線」。新北市長侯友宜表示「從秀朗站開始到公館，我們四個站都會採取，地下型聯合開發的模式，跟我們居民共榮共生共好。」

中和光復線新北市段「中和公館線」 路線長約3.1公里串連中永和到北市交通網絡（圖／民視新聞）

中和光復線全長約八公里，採中運量捷運系統，規劃地下型式興建，而新北市段則主要是中和公館線，路線長約3.1公里，將串連新北中永和通勤路線，打破中永和東區，往返台北市的交通瓶頸，成為黃金捷運線。新北市長侯友宜表示「我們大家全力以赴，今年一定送到中央交通部來做審議，希望能夠快速地讓這一條捷運，可以讓我們中永和到台北，或是台北到中永和，不要造成交通擁塞。」中和光復線，新北市段也就是「中和公館線」可行性研究案，已於去年5月啟動，現階段完成期中報告，後續將舉辦兩場地方說明會，預計七月完成報告，送交中央審議，如果順利推動，將大幅縮短中永和民眾，前往北市大巨蛋的距離。

