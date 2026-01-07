中和公寓深夜驚傳巨響 57歲獨居男倒臥屋內OHCA送醫

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

新北市中和區景新街一棟公寓，今（7）日凌晨2時驚傳氣爆事故，現場不斷竄出大量濃煙，並傳出巨大聲響。一名獨居男子被發現意識不清倒臥屋內，緊急送醫搶救中，詳細事故原因仍待進一步釐清。

新北市中和區景新街一棟公寓，今（7）日凌晨2時驚傳氣爆事故。（圖／翻攝畫面）

消防人員接獲通報後立即前往現場，發現公寓三樓不斷冒煙，一樓地面散落大量碎裂玻璃。警消上樓查看後，在房內發現一名男子倒地，已呈現昏迷狀態，立即將人救出並送往醫院急救；屋內另發現一只表面留有燃燒痕跡的瓦斯鋼瓶，現場可見明顯燒灼跡象。

廣告 廣告

新北市消防局第七救災救護大隊組長郭燿鴻表示，初步研判傷者約57歲，為該戶三樓住戶。瓦斯鋼瓶位於另一房間，室內有多處燃燒痕跡，是否與氣爆有直接關聯，仍需進一步鑑定。

事發當時，住在同層樓的住戶回憶，凌晨突然聽到「很大的破裂聲」，打開房門後聞到濃重煙味，隨即緊急下樓避難，事後才得知發生火警。附近住戶也表示，當下聽見巨大聲響，原以為是物品倒塌，未料竟是疑似氣爆事故。

鄰居透露，傷者原本與兒子同住，後來兒子搬到高雄工作，近年來多半獨居。警方與消防人員已完成現場初步處置，至於瓦斯鋼瓶為何出現在房內、是否涉及操作不當，以及確切的起火與爆炸經過，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。

更多FTNN新聞網報導

台中新光三越氣爆案偵結！總公司2人甩鍋責任 檢方撂重話怒批

快訊／台中新光三越氣爆5死慘案「13人遭起訴」！新光三越發4點聲明回應

快訊／台中新光三越氣爆真相曝光！釀5死35傷 總公司等13人遭起訴

