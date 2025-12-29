中和公所打造健行步道休憩場所 逐年完成整體環山步道工程





中和區公所110年及112年編列「中和南勢環山步道」，分為第一期及第二期案預算經費 (原興闢步道第一期為「中和區第二公墓遷葬後步道興闢工程」，以及第二期為「中和區第二公墓遷葬後步道後續興闢工程」)，總計斥資經費為2,062萬1,834元，案址原為第二公墓經市府完成遷葬後，為讓市有土地活化再利用，本所秉持為里民服務宗旨，並以為里民服務宗旨，乃著手辦理步道工程之規劃設計與開發興闢。

完工後民眾除可以遠眺烘爐地土地公、亦可觀看本區南勢依山傍水的地勢，為中和區域增加一處健行休憩場所。本步道進一步串連南勢地區周遭景點，除能改善既有坡地之環境，以增進市民接觸大自然的意願及遊憩休閒的興趣，故將於興闢步道擋牆入口處，採用木作材質設置意象銘牌，並以「中和南勢環山步道」為命名，目前步道工程第一期及第二期業已全數完工，中和區公所於114年12月29日上午舉行感恩茶會。

中和區長楊薏霖指出，中和區公所近年來持續爭取中央及地方建設預算，步道工程克服因受疫情影響、原物料上漲及缺工缺料之因素，終於順利開工，使本工程可以順利推動，並整合纜線業者，將設施遷移，保持步道空間淨空，提供行人舒適的健走環境，使整體平整美觀，行人登山更趨順暢，對於民眾來說，是相當有感的建設。

楊薏霖表示，中和區公所將持續精進，本次步道全長約335公尺，包含擋牆基礎樓梯、塑木棧道、碎石步道、混凝土步道、步道路燈、二座無背座椅及簡易水保防洪設施等，原本只做第一期工程，經積極向市府爭取預算，後續施作步道第二期工程，終於將步道興闢成環山步道之全貌。

工務課長黃家鴻強調，中和南勢環山步道之興建，讓民眾除了爬山累了可以有座椅休憩，攻頂有觀景平台可眺望中和南勢美景為步道亮點，另設置28盞步道路燈，當天色黯淡讓民眾行走步道通行有光線可以指引功能，並於碎石步道旁設置拍漿溝，將下雨坡水導入終以漫流至滯洪沉砂池，以符合水循環生態工法；該位置屬保護區及農業區範圍，步道各項設施及設備都兼具保護環境及生態永續為主，完工後可銜接至興南路二段242巷口，使健行人健走意願得以大幅提升。

