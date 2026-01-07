中和凌晨巨響驚傳氣爆！57歲獨居男昏迷、加護病房插管搶救中

新北市中和區一棟4層樓民宅今（7日）凌晨發生氣爆，消防員救出一名男子送醫搶救中。救護車示意圖。本報繪製



新北市中和區一棟4層樓民宅今（7日）凌晨發生氣爆，現場冒出大量濃煙，消防員救出一名江姓男子送醫，目前陷入昏迷仍在加護病房插管急救中，由於現場發現一瓶20公斤瓦斯鋼瓶有燃燒痕跡，詳細事發原因仍待釐清。

警消表示，今天凌晨2時許接獲通報，中和區景新街一棟4層樓民宅發生氣爆，消防員獲報趕抵現場，發現氣爆點位於3樓，火場冒出大量濃煙，緊急拉水線灌救，於2時44分火勢撲滅，現場發現一瓶20公斤瓦斯鋼瓶有燃燒痕跡。

消防員從臥室救出住戶57歲江姓男子送醫，意識昏迷、全身燻黑，但無燒燙傷痕跡，送往雙和醫院，仍在加護病房插管搶救中。據附近鄰居指出，事發當下傳出巨大爆裂聲響，江男之前是與兒子同住，後來兒子搬去高雄後，目前獨自居住在內，至於詳細事發原因，仍待火調科釐清。

