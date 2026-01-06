中和到光復捷運線 可行性年中提報

新北市全力推動中和公館線。（圖:新北市捷運工程局提供）

新北市長侯友宜昨（六）日至中和公館線起點的新北環狀線秀朗橋站視察時表示，新北市中、永和的市民朋友們，一直翹首以盼的南北線，連結中和到光復，是中永和地區極為重要的一條黃金捷運路線。預計今年中完成可行性評估報告後，會向地方說明完畢並送中央審議。

侯友宜指出，這條南北線從中和光復到公館，全長三點一公里，設有四座車站，全程採用地下化建設方式，環狀線的秀朗站，該站已預留了通道，可銜接中和至公館的南北線，以及環狀線南機場的通道入口等基礎設施均已到位。

未來，從秀朗站至公館的四個車站，將採用地下化聯合開發模式，實現與當地居民的共榮共生，也提升整體生活品質。我們期盼中央儘快完成審議，加速捷運建設。屆時，中永和與台北之間的交通可望大幅舒緩，減少福和橋、中正橋的壅塞情況，推動中永和與台北攜手發展。

針對記者提問秀朗橋車站帶來的產業集聚效益，侯友宜表示，每個站點都會透過聯合開發模式促進當地產業和居民安居環境的提升。同時，透過便利的交通、優化的環境以及節能減碳理念，進一步改善民眾生活。例如秀朗站所在的捷運系統，預計成為串聯重要路線的重要節點。

在ＴＰＡＳＳ經費問題上，由於中央總預算尚未到位，但市政府已在今年編列了十一億元應對，因此即使預算延遲撥款，也會按照規定。

新北捷運局長李政安說明，中和光復線是串聯新北中永和與北市大巨蛋的重要南北向捷運路線，未來中永和通勤效率大翻倍！並已於新北環狀線秀朗橋站預留地下連通道空間，未來以無縫轉乘規劃讓市民轉乘不淋雨，打造便捷連通的轉乘環境。

李政安指出，中和光復線新北市段，境內三站考量周邊高齡公寓密集，規劃以捷運開發方式取得捷運站出入口所需用地，並與出入口共構的捷運開發大樓與地主共享，該可行性研究案，預留後續擴充機制，當臺北市優先路網交通部同意後，即可與臺北市一起推動，達到雙北共推新「捷」徑的目標。