中和到公館捷運計畫年中送審 張智倫盯儘速打通新北中永和交通瓶頸

捷運中和公館線第一階段預計2026年中可行性評估會報到中央。圖為新北捷運列車。（示意圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委張智倫今（8）日表示，捷運「中和光復」線第一階段中和至公館段可行性研究已進入成熟階段，預計年中可以提報中央政府審議，這段路線將改善新北中永和交通，讓通勤族到台北市更便利。

捷運「中和光復」線是雙北捷運路網中備受期待的通勤新路廊，因為新北市中永和地區與台北市核心區往來長期飽受塞車之苦，而捷運通勤者現利用的中和橘線涵蓋範圍有限，在捷運古亭站與忠孝復興站轉乘則常因排隊擠得水洩不通，一旦這段路線一、二階段都完工，中永和民眾將可直接從秀朗橋附近穿越新店溪直達公館與北市東區。

廣告 廣告

中和立委張智倫（圖）持續監督捷運「中和光復線」推動進程。（圖／CTWANT攝影組）

新北市府官員介紹，「中和光復」線全長有8公里，目前先主打主要在新北市境內的3.1公里第一階段軌道，這小段一共規劃了4座中運量地下車站，從在中和景平路成功路口附近的環狀線「秀朗橋」站轉乘C01為起點，接下來永和區得和路成功路口的C02站、永和福和橋與環河東路口附近為進北市敲門磚的C03站，後頭是第一階段終點、位在北市羅斯福路與新生南路口的C04「公館」站與捷運綠線轉乘，讓中永和進北市另闢蹊徑，紓解交通亂象。

官員續指，第二階段預計自公館繼續向北延伸，預計一路沿北市光復南路直抵捷運藍線的國父紀念館站，那兒是大巨蛋核心商圈，將成為中永和到台北市東區的最快途徑，民眾敬請期待。

現行不少中永和通勤族會搭乘捷運橘線到北市古亭站轉乘其他捷運線通勤。（圖／CTWANT攝影組）

選區在大中和的張智倫對此指出，其實可行性研究上路以來傾聽了不少民意而能讓計畫更完善，比方C01「秀朗橋」站站內預留與環狀線的地下連通道空間就有再次被檢視，確保未來轉乘能最短路徑又不必淋雨，真正照顧到最多通勤者。

張智倫重申，將會持續關心推動進度，也會協助中央與地方溝通協調，全力為中永和爭取更完善、更便利的交通環境。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

元大金2025年賺逾365億、EPS為2.74元 兆豐金、永豐金緊跟在後

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子