中和區民享街鐵皮工廠冒煙 發布火災空污提醒

（新北市消防局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市中和區民享街一處一層鐵皮工廠（倉庫用途）今（6）日早上7時26分冒出火煙，新北市消防局接獲通報後立即派遣45車85人前往搶救。07時48分火勢侷限，無人受傷受困，初估燃燒面積400平方公尺。08時39分火勢撲滅，消防人員仍在持續確認聯絡搜尋疑似受困者。

（新北市環保局提供）

此次火災發生後，新北市環保局接獲消防局轉報，立即發布火災空污提醒，環保局指出，因今日風速微弱，擴散條件不佳，可能產生空氣污染或異味影響，請下風處民眾留意。經模擬主要可能影響範圍為新北市中和區 、板橋區、永和區、土城區及台北市萬華區。提醒市民朋友外出戴上口罩，加強呼吸防護；關上門窗，待火勢撲滅後再開窗。

環保局表示，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為，若欲查看周遭空氣品質及相關案情，可至空氣網（https://wot.moenv.gov.tw/）、新北災訊E點通（https://e.ntpc.gov.tw/news-info）、新北i環保（www.facebook.com/ntpclowcarbon）查詢。