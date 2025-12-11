中和南勢角學園音樂會 八校齊聚共奏幸福之聲





全台首創跨學級自主教育聯盟「南勢角學園」年度音樂會，邀集區內國小至大學等成員學校共同登台演出，展現跨齡、跨領域的教育合作成果。南勢角學園自成立以來，即以「跨校合作、縱向銜接、在地深耕」為核心宗旨，推動十二年國教精神，本次音樂會正是學園交流與教育理念的具體呈現。

今年音樂會由竹林中學管弦樂社揭開序幕。重新編組後首次於學園舞台亮相，帶來日本動畫名曲《人生的旋轉木馬》與《這麼可愛真是抱歉》，旋律溫暖、氣氛明亮，為全場開啟美好序章。接續各校陸續登場，中和國中以磅礡的打擊樂展現整齊節奏與團隊能量；竹林中學混聲四部合唱融合《望春風》與《Never Enough》，呈現跨文化的音樂魅力；景新國小以《This Is the Day》《幸福的孩子愛唱歌》展現童聲純真；興南國小直笛團則以《5 Temperamente》與《胡桃鉗》選段帶領觀眾進入古典樂世界。

廣告 廣告

復興國小以合唱與弦樂雙重演出展現深厚底蘊，《Stars》《When You Believe》唱出溫暖純淨，《弦樂小夜曲》呈現高度整齊度與專業性；中和國小弦樂團跨越電影、民族與動畫曲風，演奏《火戰車》《The Rakes of Mallow》《Frozen》，展現細膩且多層次的音樂詮釋能力。

作為學園成員之一的國立臺灣科技大學亦帶來亮眼演出，由熱門舞蹈研究社以 Locking 舞風呈現大學層級的舞台能量。今年亦特別邀請積穗國小以嘉賓身分參與，其打擊樂團以《美星降臨之夜》《科技之聲》《聖誕鈴聲》帶來充滿活力的節奏演出，為活動增添亮點。整體演出橫跨古典、民謠、流行、舞蹈與動畫配樂，充分展現南勢角學園在藝術教育推動上的多元與深度，也再次印證跨校合作能提升區域文化能量。

竹林中學校長兼南勢角學園會長盧志雄表示，本次演出團隊多為音樂比賽的常勝軍，成績從優等到特優，展現扎實的藝術底蘊，也映證學園長年深耕藝術教育的成果。南勢角學園透過跨校合作整合教育資源，讓孩子在最完整的學區中獲得最適性的發展。今日音樂會不僅是成果的呈現，更象徵社區共同投入教育的力量，期盼未來能吸引更多夥伴加入，用音樂串起彼此、陪伴孩子勇敢追夢。

更多新聞推薦

● 北北桃試辦UBike「友愛接力」1/1上路 還車選無車可借站點可獲5元騎乘券