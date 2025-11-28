中和員山分館重新啟用 打造休閒感露營風閱讀角 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】坐在燈串點綴的帳篷裡看書，滿滿露營氛圍，文青又有個性！28日重新啟用的新北市中和員山分館，打造露營風閱讀角，讓民眾在圖書館便能享受戶外野營的悠閒樂趣；兒童閱覽區則以童話森林為主題，營造童趣溫馨的閱讀氛圍。

為了提供民眾安全舒適的閱讀空間，經過8個月的空間改造，28日重新開館的中和員山分館，揮別以往的老舊氣息，結合近年來流行的「Outdoor」風潮，打造了超吸睛的露營風閱讀角，帳篷、露營椅、草坪、露營燈等露營裝備一應俱全，讀者除了能坐在露營用的折疊椅或是收納箱看書，也可跟三五好友躲進營帳內，享受野營閱讀的放鬆氣氛。一開館，現場便吸引不少文青前來拍照打卡。

重新打造的兒童室則是童趣繽紛的童話森林，寬敞明亮的獨立閱讀空間，可容納更多親子使用，希望可以從小培養孩子的閱讀習慣，創造更多美好的親子閱讀時光。開放式的自修區，空間通透，更升級閱讀桌椅，提供舒適的閱讀環境，是學子讀書或寫功課的最佳去處。新北市文化局長張䕒育表示，中和員山分館改造，特別重新規劃館舍空間動線，同時完善無障礙設施，打造舒適的閱讀氛圍，更符合民眾使用需求，也希望透過營造度假感的露營氛圍，讓大家能享受放鬆和休閒的閱讀樂趣。

歡慶重新開館，中和員山分館特別於12月6日、7日推出結合閱讀與露營的「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，邀小朋友到圖書館夜宿露營，體驗另類閱讀感受，活動即日起免費開放報名。另外還有一系列親子閱讀活動，包括12月7日(日)、13日(六)「親子露營讀書會」；12月13日(六) 「露營趣」和諧粉彩創作體驗課程；12月14日(日) 「書香探訪—走進海山神社」；12月20日(六) 「旅行進行曲」故事活動；以及「在書頁間搭起帳篷」主題書展等，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢（http://library.ntpc.gov.tw）。