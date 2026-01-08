中和員山路370戶汙水管線破損 深挖至地底6米搶修完成

新北市中和區員山路467號日前因深埋地底的汙水管線意外破損，不僅影響周邊約370戶住戶的正常排水，更因破損點位處交通要道，威脅到道路結構與行車安全。新北水利局接獲通報，立即展開搶修作業，在歷經1個多月，於地下近6公尺處修繕，工程已於民國114年12月9日順利完成，並恢復交通順暢。

施工期間以最小範圍設置圍籬，力求不影響現有交通，確保民眾通行不受阻。（圖／新北市水利局）

中和區員山路與台新街交叉口下方汙水管線損壞，汙水輸送功能受影響。（圖／新北市水利局）

新北市水利局長宋德仁表示，修繕任務施工環境條件嚴峻，破損點位於地下近 6 公尺處，周邊更擠滿了自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，需要精準的工程技術，為了不讓大面積開挖導致員山路大塞車，水利局捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，由專業人員在狹小的空間內，逐步破除破損管段，更換新的管線。

廣告 廣告

宋德仁說，最後更導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固的新骨架，恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。

宋德仁補充，施工期間最怕影響住戶用水與通行，為此施工團隊因地制宜，利用工作井空間將台新街一側的汙水，巧妙導引至員山路側集中抽排。根據現場的調度策略，成功減少了路面機具的占用面積，確保交通與行人安全，讓施工對居民生活的衝擊減到最輕。

水利局說，中和區員山路汙水管線改善工程已於114年12月9日圓滿達成任務，並全面撤除施工機具與材料，目前道路已恢復正常通行。

更多中時新聞網報導

動力火車再攻蛋票房壓力山大

師徒制落幕 驗光人員法上路

Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山