中和員山路370戶污水管搶修完工 地下6米克服密集管網

新北中和區員山路467號前日前因深埋地底的污水管線意外破損，影響周邊約370戶住戶正常排水，破損點位處交通要道更威脅道路結構與行車安全。新北市政府水利局接獲通報後立即展開搶修作業，歷經一個多月在地下近6公尺處進行修繕，工程已於114年12月9日順利完成並恢復交通順暢。

中和區員山路與台新街交叉口下方污水管線損壞，污水輸送功能受影響。（圖／新北市政府水利局）

水利局長宋德仁表示，這次修繕任務施工環境條件嚴峻，破損點位於地下近6公尺處，周邊更擠滿自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，需要精準的工程技術。為避免大面積開挖導致員山路大塞車，水利局捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，由專業人員在狹小空間內逐步破除破損管段更換新管線。

污水管線完成修繕，道路已恢復通行。（圖／新北市政府水利局）

宋德仁補充，施工團隊因地制宜，利用工作井空間將台新街一側的污水巧妙導引至員山路側集中抽排。這項根據現場的調度策略成功減少路面機具佔用面積，確保交通與行人安全，讓施工對居民生活的衝擊減到最輕。

水利局指出，工程最後導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固的新骨架恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。目前已全面撤除施工機具與材料，道路已恢復正常通行，市府團隊將持續針對全市污水管線定期巡檢與智慧維護。

