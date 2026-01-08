中和員山路370戶污水管搶修完工

新北市水利局昨（八）日表示，中和區員山路四百六十七號前，日前因深埋地底的污水管線意外破損，不僅影響周邊約三百七十戶住戶的正常排水，更因破損點位處交通要道，威脅到道路結構與行車安全。新北水利局接獲通報，立即展開搶修作業，在歷經一個多月，於地下近六公尺處進行修繕，工程已於一一四年十二月九日順利完成，並恢復交通順暢。

水利局長宋德仁表示，此次修繕任務施工環境條件嚴峻，破損點位於地下近六公尺處，周邊更擠滿了自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，由專業人員在狹小的空間內，逐步破除破損管段，更換新的管線。

最後更導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固的新骨架，恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。

宋德仁補充，施工期間最怕影響住戶用水與通行，為此施工團隊因地制宜，利用工作井空間將台新街一側的污水，巧妙導引至員山路側集中抽排。這項根據現場的調度策略，成功減少了路面機具的佔用面積，確保交通與行人安全，讓施工對居民生活的衝擊減到最輕。

中和區員山路污水管線改善工程已圓滿達成任務，並全面撤除施工機具與材料，目前道路已恢復正常通行。感謝當地居民在施工期間的體諒與配合，市府團隊針對全市污水管線持續定期巡檢與智慧維護，守護每一位市民地底下的隱形安全，打造更安心的生活環境。