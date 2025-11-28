中和圖書館變身露營地！12月推免費夜宿圖書館等系列親子活動
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館中和員山分館經8個月改造後，今(28)日重新開館，全新的露營風閱讀角成為最大亮點。館方以帳篷、露營椅、草坪與燈串營造野營氛圍，讓讀者可坐在折疊椅、收納箱閱讀，或與朋友一起走入營帳中享受放鬆閱讀時光。文化局長張䕒育表示，將在12月6日、7日舉辦「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，讓小朋友體驗在圖書館露營的別樣閱讀感受，即日起開放免費報名。
新北市立圖書館長吳佳珊指出，此次兒童室同步以「童話森林」為主題重新打造，繽紛溫馨、空間獨立寬敞，可容納更多親子一起共讀，培養孩子從小建立閱讀習慣。自修區採開放式規畫並全面更新桌椅，提供明亮舒適的讀書環境，是學生自修、寫功課的理想場域。
張䕒育表示，此次改造重新調整館舍動線並完善無障礙設施，讓空間更貼近民眾使用需求。透過引入「Outdoor」休閒風格，希望打造兼具閱讀、休憩與拍照魅力的多功能圖書館。另外，為歡慶重新開館，將在12月6日、7日舉辦「童趣書窩露營趣」夜宿圖書館活動，即日起開放免費報名；12月還規畫「親子露營讀書會」、和諧粉彩創作課程、「書香探訪—走進海山神社」、故事活動「旅行進行曲」及主題書展「在書頁間搭起帳篷」，邀請親子共同體驗閱讀樂趣。詳情可至新北市立圖書館網站查詢(http://library.ntpc.gov.tw)。
中和員山分館位於中和區民享街37號2樓，館舍面積約290坪，設有流通服務檯、期刊閱報區、資料檢索區、兒童區與閱讀角。館藏包括約1.5萬冊兒童書、7種兒童期刊、2種兒童報紙，以及成人書約7萬冊、期刊40種、報紙10種。開放時間為週日至週一上午8點30分至下午5點，週二至週六早上8點30分至晚上9點。
更多自由時報報導
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
中職60人名單今出爐 兄弟戰力外投手夯 吳哲源動向受關注
台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋
黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 23 小時前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 5 小時前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕
（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]引新聞 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 7 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 3 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前