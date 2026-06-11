中和婦買宵夜出事了！巷口竄出撞機車62歲騎士一度命危

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監視器錄下車禍瞬間，陳男為紅圈，鄧女則為藍圈。（圖／翻攝畫面）





新北市中和一名鄧姓女子，昨天（10日）晚間，騎車從民德路138巷出，要左轉民德路時，與陳姓機車騎士發生碰撞雙雙倒地，更導致陳男頭部重創，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，目前已恢復呼吸心跳，但仍昏迷觀察中，至於確切車禍事故原因仍待釐清。

據了解，43歲鄧姓女子昨天（10日）晚間騎車出門買宵夜，沿著民德路138巷行駛，行經民德路口時，在巷口停等了一下，見白色轎車通過，疑似想抓時間差左轉，卻未算準距離，導致與62歲陳姓男子在路口發生碰撞後，雙雙倒地。

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新北市消防局獲報到場，發現陳男頭部重創，已無生命跡象，對他實施CPR，並送往亞東醫院搶救，經搶救後目前已恢復呼吸心跳，但仍陷入昏迷中，在加護病房持續觀察，至於鄧女則是手腳擦挫傷，送醫後並無生命危險。

轄區中和警方獲報到場，發現鄧女酒測值為0，至於陳男尚待抽血檢測，確切車禍原因仍待釐清。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

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