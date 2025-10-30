中和媽三貼載小孩上學！左轉與對向機車碰撞 騎士骨折送醫

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市中和區中和國小前，今天（30日）上班上學尖峰時段，傳出車禍事故，一名張姓女子騎車載著2個小孩，三貼行經中和國小，要左轉時與對向迎面而來的周姓機車騎士發生碰撞，造成周男左髖骨骨折，至於張女則是擦傷自行就醫，雙方均無酒駕情事，確切車禍原因仍待釐清，但張女三貼部分，警方也將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起車禍發生在今天（30日）上午7時許，38歲張姓女子騎車載著2個小孩，沿著中和區中和路行駛，行駛到中和國小前，左轉要停到國小前讓分別小學與幼兒園的小孩下車時，正巧28歲周姓男子行駛在對向往永和方向行駛，2車當場發生碰撞，強大撞擊力導致4人全都摔倒在地。

廣告 廣告

警、消獲報到場時，發現周男左髖骨骨折目前已送往雙和醫院救治，張女則是擦傷並無大礙，後續自行就醫，另外2個小孩則並未受傷，警方發現雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清，但張女騎車三貼部分，將依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者」開罰新台幣3百元以上，6百元以下罰鍰。