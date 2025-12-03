中和小吃部暗藏色情！泰女替客人「手工噴發」 遭強勢斷水電

警方查獲小吃部媒介色情。（圖／翻攝畫面）





新北市中和一處養生館，去年就曾2度被查獲媒介旗下員工從事半套性交易，後續改成小吃部專做熟客，今年10月間又再度被警方查獲持續媒介色情，中和警方昨天（2日）會同市府公安小組，啟動跨局處聯合查處，將該處斷水斷電，而房東後續也不再續租給該名陳姓負責人。

中和分局指出，這間位於安和路上的店面，過去經營養生館時，分別在去年6月5日及11月8日被警方查獲媒介旗下員工從事半套性交易，新北市政府城鄉局今年1月7日認定違規屬實，於2月18日依《都市計畫法》裁罰陳姓負責人6萬元，並副知所有權人立即停止非法使用。

廣告 廣告

警方會同公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

沒想到陳姓業者依舊不知悔改，轉型做小吃部，只要到場消費過半套性行為，就能列為熟客名單，提供全套性交易，今年10月8日，警方持搜索票上門查緝，再度查獲店家媒介4名以觀光簽證來台的泰籍女員工從事半套性交易色情，相關違規事證明確。

由於1年內累計2次重大違規，經報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電共同到場執行「斷水斷電」處置。

警方會同公安小組強勢斷水斷電。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

未開收據A走良民證百元申辦費！ 新店2警調職法辦

新莊警處理糾紛！鳴笛閃燈衝現場 遭婦人擊落畫面曝光

淡水6.2萬戶大停水！侯友宜要求廠商啟動賠償機制 建議台水2件事

